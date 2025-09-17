Après Real-OM, Timothy Weah secoue le vestiaire !

L’OM a été battu par le Real Madrid (2-1) mardi soir en Ligue des champions. Timothy Weah a noté des points positifs lors de reverse. Mais il regrette surtout que son équipe n’ait pas su tirer profit de sa supériorité numérique.

OM : Timothy Weah, l’un des points forts face au Real Madrid

Le choc tant attendu entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions a livré son verdict. Les Marseillais se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Bernabeu en dépit d’une performance globalement saluée. Parmi les joueurs qui se sont illustrés, on retrouve notamment Timothy Weah. Le piston américain a réalisé incontestablement une prestation de haut vol.

Son énergie et ses appels intelligents ont mis en difficulté la défense madrilène. Ses efforts ont même été récompensés par l’ouverture du score. Timothy Weah s’est même procuré d’autres occasions, comme une frappe passant de peu au-dessus du cadre. Il a été l’un des principales armes de l’OM pour inquiéter le Real. Cela n’a pas suffi à évite la défaite en terre madrilènes.

Le manque d’agressivité en supériorité numérique

Les Olympiens ont concédé sur deux penalties transformés par Kylian Mbappé. A l’issue du match, Timothy Weah reste lucide, même s’il n’a pas caché ses regrets. L’ailier polyvalent de l’OM estime que l’équipe n’a pas su exploiter sa supériorité numérique après l’expulsion de Dani Carvajal. « Il y avait un joueur de moins, on aurait pu pousser davantage », a-t-il dans des propos relayés par L’Equipe.

L’ancien joueur du LOSC a cherché à tirer les leçons de la rencontre, mettant en avant les aspects positifs. Il a insisté sur la capacité de l’OM à rivaliser avec une grande équipe comme le Real Madrid. Weah invite ses coéquipiers à continuer à travailler pour construire quelque chose de « très haut niveau » à l’OM.

« On a montré qu’on peut être une grande équipe (…) On en est capable et les supporters le méritent ». L’équipe doit désormais s’appuyer sur les « points positifs » du match et vite retrouver sa solidité défensive. Car les hommes de Roberto De Zerbi devront être à la hauteur dès ce dimanche pour le Classico contre le PSG.