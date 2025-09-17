Classique PSG-OM : De Zerbi proche de récupérer un renfort

Roberto De Zerbi peut d’ores et déjà se frotter es mains. L’entraîneur de l’OM devrait récupérer un renfort de poids en défense pour le Classique de dimanche contre le PSG.

OM : De Zerbi devrait compter sur Nayef Aguerd face au PSG

L’Olympique de Marseille connait un début de semaine frustrant. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été renversés par le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions. Les Olympiens avaient ouverts le score. Mais ils ont concédé deux penalties parfaitement exécutés par Kylian Mbappé. Cette défaite a mis en lumière quelques lacunes défensives de l’OM. L’équipe devra donc vite retrouver sa solidité avant de recevoir son grand rival.

Dimanche, l’OM accueille le PSG dans une Vélodrome qui sera sans doute incandescent 1. Le coach marseillais pourrait même compter sur Nayef Aguerd pour ce Classique. Le défenseur marocain a été victime d’une commotion cérébrale lors du dernier match contre Lorient. Ce qui l’empêché d’affronter le Real Madrid. Son absence a visiblement pesé sur la défense marseillaise. Son retour serait donc un atout précieux pour tenter de stopper l’attaque parisienne.

Le protocole commotion arrive à son terme

Le protocole commotion ne durant qu’une semaine, Nayef Aguerd devrait logiquement être disponible pour le match de dimanche contre Paris. Cependant, rien n’est encore officiel, et l’état de santé du joueur sera surveillé de près d’ici la fin de la semaine, indique RMC Sport. Son retour serait en tout cas une bonne nouvelle pour De Zerbi afin de renforcer son arrière-garde.

Après défaite en Ligue des champions, l’OM doit rapidement se concentrer sur le Championnat. La réception du PSG est une occasion de se racheter et de relancer dans la course au titre. Les coéquipiers de Mason Greenwood devront montrer un bien meilleur visage pour ce choc de la 5e journée de Ligue 1.