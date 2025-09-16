Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour le derby à Nantes !

Le Stade Rennais se déplace à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes, samedi prochain, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Six jours avant ce choc, le club rennais a publié un cinglant communiqué pour dénoncer les décisions prises par les autorités.

Le Stade Rennais privé de supporters à Nantes

Samedi prochain, à 17 heures, le Stade de la Beaujoire va abriter le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Pour ce déplacement sur les bords de l’Erdre, Habib Beye et ses hommes ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters.

Un arrêté préfectoral interdit aux fans du SRFC de se rendre à la Beaujoire. En effet, le préfet de Loire-Atlantique a décidé d’interdire le déplacement des supporters rennais samedi pour le derby à Nantes. Une décision que ne digère pas le Stade Rennais, qui a publié un communiqué pour contester cette décision.

« Le Stade Rennais F.C. prend acte de l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à l’occasion du derby face au FC Nantes, le samedi 20 septembre 2025. Nos propositions d’organisation d’un déplacement, en bus, élaborées en concertation avec nos associations de supporters et le FC Nantes, n’ont malheureusement pas été entendues.

C’est donc toute la communauté rouge et noire qui est aujourd’hui sanctionnée. Le SRFC déplore cette interdiction qui empêche l’encadrement collectif et structuré des déplacements prévus pour cette rencontre et s’inquiète même des risques de dérives liés à des initiatives individuelles potentiellement non coordonnées.

Parfaitement conscient des enjeux de sécurité, le Stade Rennais F.C. rappelle qu’il condamne fermement les violences qui peuvent survenir en marge des rencontres et qu’il continuera de travailler avec les autorités publiques, les associations de supporters et tous les acteurs concernés pour les faire cesser. Le club continuera d’agir pour permettre un retour à la norme et la présence des supporters rennais à la Beaujoire.

Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs, avec des tribunes pleines dans un climat apaisé et de fête populaire », a écrit le club breton ce lundi soir. Dans ledit communiqué, le SRFC déplore cette situation et ces mesures restrictives vis-à-vis de ses supporters.