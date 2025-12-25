Le Gabon précipite le retour d’Aubameyang, l’OM en colère

L’OM a exprimé une grosse inquiétude pour Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu à la CAN, alors qu’il ne semblait pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse.

L’OM n’est pas contente du Gabon, qui a fait jouer Pierre-Emerick Aubameyang, mercredi face au Cameroun en coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). Touché à la cuisse lors du dernier match de Marseille à Monaco, le 14 décembre, l’attaquant international gabonais (82 sélections) a rejoint les Panthères du Gabon au Maroc.

Cependant, il était prévu qu’il ne dispute pas le premier match de groupe contre les Lions Indomptables, le mercredi 24 décembre. Mais à la grande surprise de l’Olympique de Marseille, il est entré en jeu à la 33e minute. Menée dès l’entame du match, le sélectionneur du Gabon a lancé l’avant-centre de 36 ans en jeu pour tenter d’égaliser.

L’OM s’inquiète et craint une rechute de son avant-centre

Si l’en croit les informations de RMC, cette décision de précipiter le retour de Pierre-Emerick Aubameyang est contraire à celle arrêtée par les staffs médicaux du club phocéen et de la sélection gabonaise.

« L’OM et la sélection du Gabon étaient convenus de rester très prudents sur le premier match de compétition et le plan initial était qu’il ne dispute pas la rencontre initiale contre le Cameroun ou alors qu’il entre en jeu juste pour quelques minutes », indique la source.

Le club phocéen craint, en effet, une rechute pour son attaquant qui avait été contraint de rester à Marseille pour suivre les premiers soins avec le staff médical du club, avant de rejoindre sa sélection au Maroc, un peu plus tard.

Il faut noter que Pierre-Emerick Aubameyang a terminé le match sans souci apparent. Toutefois, l’OM surveille de loin son état, jugé encore fragile, 10 jours après sa blessure. Pour rappel, le Gabon jouera son deuxième match contre le Mozambique, le dimanche 28 décembre à Agadir.

