Mercato OL : Létang dit oui au PSG pour Ayyoub Bouaddi !

À quelques jours du mercato hivernal, le dossier Ayyoub Bouaddi s’emballe. Le jeune milieu de terrain du LOSC affole l’Europe et le PSG pousse fort pour attirer l’attirer. Olivier Létang, président des Dogues, pourrait faciliter la transaction. Explications.

Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi veut signer au PSG

D’après les informations de la presse britannique, malgré toute la concurrence qu’il existe sur le dossier, c’est au Paris Saint-Germain qu’Ayyoub Bouaddi veut signer. En tout cas, des discussions ont eu lieu et le champion d’Europe en mènerait la barque.

Lisez aussi : Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi choisit le Paris Saint-Germain

À voir

Mercato SRFC : Le premier renfort de l’hiver déjà bouclé ?

Malgré une récente prolongation jusqu’en juin 2029, le prodige lillois pourrait ainsi changer d’air dès cet hiver. Privant Bruno Genesio d’un titulaire indiscutable dans la seconde partie de saison. En tout cas, selon les informations de TEAMtalk, le Paris SG serait le grand favori pour recruter le joueur de 18 ans dans les semaines à venir. En partie grâce à Olivier Létang.

Létang prêt à faciliter le transfert de Bouaddi à Paris ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de convaincre Ayyoub Bouaddi de rejoindre la capitale. Les Parisiens auraient bien avancé dans ce dossier, d’après TeamTalk. Formé à Lille, le solide milieu central (1,86 m) impressionne par sa maturité et sa régularité.

Après une formation à Creil et un passage express dans les équipes de jeunes du LOSC, le natif de Senlis compte déjà 20 apparitions cette saison avec le groupe pro, engrangeant près de 1400 minutes et une titularisation de tous les instants. Lié à Lille jusqu’en 2029, Bouaddi fait grimper les enchères.

Lisez aussi : Coup de théâtre au LOSC : Le PSG berné pour Ayyoub Bouaddi ?

À voir

Mercato FC Nantes : Kita annonce du très lourd cet hiver !

Son profil polyvalent et sa projection prometteuse séduisent autant en France qu’à l’étranger. Côté sélection, le joueur a déjà goûté à l’équipe de France U21, preuve de sa trajectoire ascendante. À en croire le média britannique, Olivier Létang aurait fixé le prix de vente d’Ayyoub Bouaddi à 50 millions d’euros. Et l’ancien directeur sportif parisien, après avoir vendu Lucas Chevalier au PSG l’été passé, serait à nouveau prêt à conclure un accord avec Luis Campos pour le transfert de Bouaddi cet hiver.