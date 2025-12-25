Mercato FC Nantes : Deux jeunes arrivent pour le maintien

Englué dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes compte bien profiter du mercato hivernal, qui s’ouvre dans une semaine pour renforcer solidement son effectif. Et les dirigeants nantais ne ferment pas la porte à des paris ciblés sur l’avenir.

Selon les informations de Foot Mercato, le FC Nantes va mettre à l’essai deux jeunes talents français. Actuellement à la 17e place du championnat, les Canaris traversent une période très difficile et sont proches de la Ligue 2. Face à cette situation, Waldemar Kita a décidé de mettre la main à la poche pour renforcer l’effectif d’Ahmed Kantari durant le mercato hivernal.

D’après les informations du site sportif, deux jeunes pépites françaises issues de Sarcelles vont ainsi passer des essais au FC Nantes. Milieu de terrain défensif capable de jouer en défense centrale, Lilian Lido Lobé est le premier nommé. Âgé de 18 ans, il se distingue par sa qualité de relance, sa lecture du jeu défensif et sa capacité à intercepter les passes longues, tout en étant techniquement à l’aise.

Le second est Charles-André Tré, un défenseur de 18 ans, solide, combatif et doté d’une bonne vision du jeu. Le FC Nantes serait intéressé par ses deux joueurs pour renforcer sa défense et son milieu de terrain. Pour les décideurs nantais, ces essais sont l’occasion de détecter de nouvelles pépites capables de s’adapter à un environnement professionnel exigeant.

Dans la lutte pour le maintien, chaque détail compte, et ces essais pourraient, à terme, s’inscrire comme l’un des coups les plus malins de l’hiver nantais. Reste désormais à voir si Lilian Lido Lobé et Charles-André Tré sauront convaincre lors de leur passage à la Jonelière. Pour eux comme pour Nantes, le mois de janvier pourrait marquer le début d’une trajectoire inattendue.