PSG : Chassé par Luis Enrique, il vit son bonheur ailleurs

Écarté du PSG malgré des performances solides, Gianluigi Donnarumma a trouvé un nouveau souffle en Premier League. Le portier italien, désormais gardien de Manchester City, s’épanouit pleinement et n’a pas manqué d’adresser quelques vérités sur son départ.

Les vérités de Donnarumma sur son départ du PSG

À la veille du choc de Ligue des champions contre Naples, Donnarumma s’est exprimé en conférence de presse sur son départ du club parisien. « Je n’aime pas parler du passé. Chacun fait ses propres choix, et ça fait partie du football. L’important, c’est que je sois fier d’être ici aujourd’hui. Je souhaite le meilleur à mes anciens coéquipiers, car ils le méritent », a confié le champion d’Europe, visiblement serein.

Le portier de 25 ans a insisté sur les liens préservés avec ses anciens partenaires. « Même lorsqu’ils ont appris mon départ, ils m’ont témoigné beaucoup d’affection. C’est agréable d’avoir laissé quelque chose d’important à mes coéquipiers. Je ne parlerai pas d’autres choix ; je suis juste heureux d’être ici », a-t-il ajouté, refusant tout règlement de comptes avec Luis Enrique et le staff parisien.

Manchester City, une évidence pour le portier italien

Recruté jusqu’en 2030 après son départ du PSG, Donnarumma s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du dispositif de Pep Guardiola. Déjà décisif dans le derby face à Manchester United, l’ancien Parisien veut confirmer face au Napoli, ce jeudi soir. Une manière de rappeler qu’il reste l’un des meilleurs gardiens du monde.

« Avant l’été, je savais déjà que City s’intéressait beaucoup à moi. Puis, la relation s’est renforcée après la Coupe du Monde des Clubs. J’ai été très clair : mon souhait était de venir ici, c’était ma première et unique option », a-t-il expliqué. Et de conclure avec ambition : « Je suis heureux d’être à City et de faire partie de cette grande équipe. J’espère apporter beaucoup à ces couleurs pendant de nombreuses années. »