OM : Une recrue inattendue déjà validée à Marseille

L’OM, en pleine reconstruction défensive, semble avoir trouvé une valeur sûre avec Emerson Palmieri. Recruté en toute fin de mercato, l’Italien a déjà convaincu après sa première sortie européenne face au Real Madrid.

OM : Emerson Palmieri, la surprise du mercato phocéen

L’été marseillais a été marqué par un chamboulement total en défense. Le club a attiré Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et enfin Emerson Palmieri, débarqué de West Ham. Un renfort jugé tardif mais stratégique, tant l’Olympique de Marseille avait besoin de densité et d’expérience sur les côtés.

Lire aussi : Real Madrid – OM : Marseille volé ? C’est confirmé !

Mardi soir, le latéral gauche italien a fêté sa première titularisation avec le maillot olympien. Malgré une défaite inaugurale en Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid (2-1), l’ancien joueur de Chelsea et de West Ham a rendu une copie propre, laissant entrevoir un vrai potentiel dans le couloir gauche.

Un premier test réussi face au Real Madrid

Emerson Palmieri n’a pas eu le baptême le plus simple : démarrer face au champion d’Europe en titre, au Santiago-Bernabéu. Si ses premières minutes ont été hésitantes, le défenseur a vite retrouvé ses repères. Solide défensivement, il a également apporté des solutions offensives intéressantes sur son côté.

À voir

PSG : Chassé par Luis Enrique, il vit son bonheur ailleurs

Lire aussi : Après Real-OM, Timothy Weah secoue le vestiaire !

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès n’a pas caché sa satisfaction : « Il est franchement monté de niveau après un premier quart d’heure difficile. Sa participation m’a semblé très intéressante. Je pense que c’est une bonne recrue pour l’OM au poste d’arrière-gauche. » Un avis qui résonne déjà comme un signe positif pour l’avenir.

Une recrue déjà adoptée ?

L’arrivée d’Emerson Palmieri, perçue comme secondaire dans un mercato animé, pourrait finalement s’avérer déterminante. Son expérience en Premier League et en sélection italienne apporte une garantie supplémentaire à une défense totalement remaniée. À Marseille, où la patience est rare, Emerson a déjà marqué des points. Si sa régularité suit, il pourrait rapidement devenir l’un des piliers d’un OM en quête de stabilité et de certitudes défensives.