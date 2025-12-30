ASSE Mercato : Réponse cash d’une cible préférée de Sainté

Visé depuis longtemps par l’ASSE, Enzo Bardeli est enfin sorti su silence sur la question de son avenir. Va-t-il quitter l’USL Dunkerque cet hiver ou pas ?

Mercato ASSE : Enzo Bardeli ne pense pas à son futur pour l’instant

L’ASSE a fait d’Enzo Bardeli sa cible prioritaire depuis le mercato estival. Bloqué par l’USL Dunkerque, où son contrat prend fin en juin 2026, il est toujours dans le viseur des Verts. Cet hiver encore, le club stéphanois tente de recruter le prolifique milieu de terrain pour se renforcer. Il est également convoité par des clubs en Ligue 1 et à l’étranger.

En plus du profil du décisif joueur du club nordiste, le fait d’être libre dans six mois attire de nombreux prétendants. Face à l’intérêt qu’il suscite, Enzo Bardeli a lâché une première réponse à l’AS Saint-Etienne et ses autres prétendants. « Je n’ai pas demandé à partir. Je me sens très bien ici (à Dunkerque). On a quelque chose à jouer encore cette année », a-t-il confié à La Voix du Nord.

En effet, le buteur dunkerquois (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Ligue 2) ne se projette pas encore directement vers son futur. « Je ne veux pas réfléchir à ce qui va se passer dans six mois », a-t-il déclaré ensuite.

Bardeli décrit le profil de son prochain club, l’ASSE coche des cases

En revanche, le joueur de 24 ans sait déjà dans quel club et championnat il compte jouer après l’USLD. Il se lâche sur les critères à remplir pour pouvoir l’attirer. Il évoque notamment l’importance du projet de jeu et l’environnement du club.

« J’ai un style de jeu très particulier. Il faut que beaucoup de choses soient réunies pour que je me sente bien et que je puisse performer. […]. Il y a le coach, sa manière de jouer, la philosophie du club, l’entourage […], un club assez familial, ce sont des choses sur lesquelles je vais faire très attention », a indiqué Enzo Bardeli.

Sans aucun doute, l’ASSE, version Kilmer Sports Ventures, coche plusieurs cases pour attirer le numéro 20 de l’Union Sportive du Littoral.

