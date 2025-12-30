Mercato OGC Nice: Claude Puel tente un sacré coup en défense

À peine de retour sur le banc de l’OGC Nice, Claude Puel veut profiter du mercato hivernal pour se donner les chances de réussir son objectif de maintien en fin de saison.

Mercato OGC Nice : Claude Puel de retour pour une mission difficile

C’est désormais officiel : Claude Puel est de retour à l’OGC Nice. Le technicien de 64 ans a été présenté aux médias ce mardi avant de diriger sa première séance d’entraînement. Il succède à Franck Haise et retrouve un club qu’il connaît bien pour l’avoir entraîné entre 2012 et 2016. La venue de l’ancien coach de l’ASSE peut paraître bien étonnante étant donné qu’elle coïncide avec un autre retour, celui du président Jean-Pierre Rivère.

Les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été simples. Leur séparation en 2016 s’était faite dans un contexte tendu. Mais le temps a visiblement apaisé les différends, au point de permettre ce retour inattendu. Le tacticien français a d’ailleurs confirmé cette nouvelle donne lors de sa présentation à la presse : « le président m’a parlé de club de coeur, et c’est le cas. Nice est dans mon coeur tout comme Monaco. C’est ma région. »

À la ramasse sur le plan sportif (13e de Ligue 1), l’OGC Nice a fait le choix de nommer Claude Puel comme entraîneur du club ce lundi. Pour le natif de Castres, l’objectif est de maintenir son équipe, mais aussi de redorer le blason d’un club de Ligue 1 qui en a bien besoin. Un défi sportif, mais aussi humain. Les ultras niçois boycottent les rencontres depuis le début du mois. Une situation que le nouvel entraîneur espère rapidement apaiser.

« Je viens pour un challenge difficile, on va essayer de faire corps avec les joueurs, le staff et se réconcilier avec tous les amoureux de l’OGC Nice », a annoncé Puel. Conscient de la difficulté de sa mission, le nouvel homme fort des Aiglons veut se donner les moyens de réussir et cela passe par un mercato hivernal maîtrisé. Aux dernières nouvelles, l’OGCN serait déjà sur une piste prestigieuse.

Sergio Ramos, le pari fou de l’OGC Nice

Sans club après son passage dans le championnat du Mexique et à Monterrey, Sergio Ramos veut encore vibrer. À 39 ans, l’ancien défenseur central du PSG ne compte pas raccrocher. Son objectif est clair : retrouver un club dès janvier et éviter toute période d’inactivité. Alors que son nom est cité en Angleterre, en Italie, au Portugal et en Turquie, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait faire son retour en Ligue 1.

ℹ️ Des discussions sont en cours entre l’OGC Nice et … Sergio Ramos (oui oui)

À l’heure où j’écris ce tweet, impossible d’affirmer que le deal aboutira mais le club étudie réellement la possibilité de faire venir l’espagnol.

D’ailleurs, si certains peuvent confirmer ? https://t.co/sk7cs2uBqT pic.twitter.com/AaQItqKB0R — Nico 🪄 (@naninho06) December 29, 2025

En effet, selon les informations du chroniqueur Naninho06, l’OGC Nice serait en discussion pour s’attacher les services de Sergio Ramos. Charisme, autorité, mental de gagnant : autant d’arguments qui font encore saliver de nombreux clubs. Lui, de son côté, ne ferme aucune porte, à condition que le projet soit ambitieux et taillé pour la gagne. Jean-Pierre Rivère et Claude Puel étudient réellement la possibilité de le recruter, confirme l’Insider Nico, bien informé sur le club azuréen.

« Des discussions sont en cours entre l’OGC Nice et … Sergio Ramos (oui oui). À l’heure où j’écris ce tweet, impossible d’affirmer que le deal aboutira, mais le club étudie réellement la possibilité de faire venir l’espagnol », assure le compte Twitter, rejoint par Mohamed TOUBACHE-TER : « oui c’est vrai, l’approche est sérieuse. Un énorme renfort pour les Aiglons. »

