ASSE : Le projet de Horneland validé par un ancien Vert

Fabien Lemoine, ancien milieu emblématique de l’ASSE, a livré un témoignage enthousiaste sur l’évolution du club sous la houlette d’Eirik Horneland et de Kilmer Sports. L’ex-joueur, passé dans le Forez entre 2011 et 2016, salue l’énergie et la vision de l’actuel staff.

ASSE : Fabien Lemoine séduit par le renouveau stéphanois

L’ancien Vert, désormais observateur attentif, suit toujours avec passion l’actualité de ses trois clubs de cœur : Rennes, Lorient et Saint-Étienne. Concernant l’AS Saint-Etienne, il n’a pas caché son enthousiasme devant les récentes transformations impulsées par Kilmer Sports et leur entraîneur norvégien.

« Franchement, j’aime bien ce que l’ASSE est en train de devenir. J’aime beaucoup ce que les dirigeants de l’ASSE font, l’équipe qu’ils construisent. Il y a de vrais bons joueurs », a confié Lemoine dans un entretien accordé à Parlons Sport Loire. Pour lui, l’énergie d’Horneland, « entier, offensif, fidèle à ses convictions », constitue un atout majeur pour relever le club.

Horneland et le Chaudron, deux forces pour l’avenir

Si la descente en Ligue 2 a laissé des traces, l’ancien milieu de terrain veut croire à un avenir radieux pour les Verts. « Je pensais juste qu’ils seraient un peu plus ambitieux en Ligue 1, ce n’est pas passé loin pour se maintenir », explique-t-il. Malgré tout, il insiste sur la dynamique retrouvée et la ferveur intacte autour du Chaudron.

« La saison dernière, contre Lyon, j’étais dans un état… C’était un vrai gros match de dingue. Cette année, le Chaudron sera un vrai atout. Malgré la descente, je trouve qu’il y a une vraie ambiance dans l’équipe », poursuit Lemoine, qui n’écarte pas l’idée de revenir bientôt en tribunes pour vibrer aux côtés des supporters stéphanois.