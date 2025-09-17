Mercato ASSE : Le dossier concernant une pépite se décante

L’ASSE serait en passe de trouver un terrain d’entente avec une petite formée au club, en vue de sa nouvelle signature.

Mercato : L’ASSE reprend les discussions pour la signature de Paul Eymard

L’ASSE a mis une énorme pression sur le clan Paul Eymard, en écartant ce dernier à la suite de son refus de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le milieu de terrain de 17 ans avait été retiré du groupe professionnel pendant la préparation estivale. Il avait ensuite été mis au placard avec l’équipe de la Réserve stéphanoise.

Toutefois, les négociations pour la signature de la pépite ont repris, puisque But Football club annonce une décrispation. D’après cette source, Paul Eymard a rejoué avec l’équipe B de l’AS Saint-Etienne, lundi, contre Montpellier, au Challenge Espoirs. Sorti du banc de touche, il a disputé une quarantaine de minutes lors du match perdu par les Verts (3-0).

Le média spécialisé en Football annonce cette réintégration de l’International U17 comme « la première étape à son retour ». Il confirme ensuite que « les discussions pour la prolongation de son contrat ont repris ».

L’Inter Milan et Manchester United visent Paul Eymard

Il faut rappeler que Paul Eymard est sous contrat stagiaire dans le Forez jusqu’en juin 2026. Mais il est très convoité, notamment par l’Inter Milan et Manchester United. Fort de l’intérêt qu’il suscite chez ces grands clubs d’Europe, il a repoussé toutes les propositions de l’ASSE pour un contrat professionnel. D’où la tension entre la direction du club stéphanois et le clan du jeune joueur. Des tensions qui semblent se dissiper si l’on en croit But !

Notons par ailleurs que Djylian N’Guessan, issu de la même génération (2008) que Paul Eymard, a fait ses débuts avec l’équipe d’Erik Horneland la saison dernière, en Ligue 1.