ASSE : Le facteur X qui fait décoller Saint-Étienne

L’ASSE réalise un excellent début de saison en Ligue 2. Eirik Horneland s’appuie notamment sur un joueur inattendu. Longtemps ralenti par les blessures, Augustine Boakye prend enfin son envol avec Saint-Etienne. L’attaquant ghanéen s’impose comme une arme décisive dans le Forez, et offre à son entraîneur des solutions offensives qui changent le visage des Verts.

ASSE : Augustine Boakye, le pari qui prend enfin forme

Arrivé à Saint-Étienne en juillet 2024 en provenance du Wolfsberger AC, en Autriche, Augustine Boakye débarquait avec une belle réputation. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en Bundesliga autrichienne, il incarnait l’un des paris séduisants du mercato vert. Pourtant, sa première saison en Ligue 2 avait tourné au casse-tête : blessures à répétition, manque de rythme et seulement 17 apparitions pour 2 maigres réalisations.

Lire aussi : L’ASSE dispose d’un atout majeur pour la montée en Ligue 1

À voir

PSG-Atalanta (4-0) : Ligue des Champions, Paris déroule

Ce parcours frustrant aurait pu sonner comme un avertissement, mais le Ghanéen n’a pas baissé les bras. À 24 ans, il a profité de l’été 2025 pour travailler dur, entre stage de remise en forme en Espagne et préparation physique complète. Le résultat est déjà visible : plus affûté, mieux intégré, Boakye semble prêt à prouver pourquoi l’ASSE avait misé sur lui.

Un été fondateur pour relancer sa carrière

Ce travail de l’ombre a porté ses fruits. Titulaire lors de quatre des cinq premières rencontres de la saison, Boakye affiche déjà 2 buts et 3 passes décisives. Des chiffres qui traduisent son influence grandissante dans le jeu stéphanois. Capable d’évoluer en ailier gauche ou en faux neuf, il perturbe les défenses adverses par ses appels et sa capacité à se glisser entre les lignes.

Lire aussi : Mercato ASSE : Le dossier concernant une pépite se décante

Eirik Horneland, son entraîneur, trouve en lui une arme de polyvalence rare, capable de débloquer des situations fermées. Plus qu’un simple finisseur, Boakye est devenu un créateur, un catalyseur offensif qui incarne cette ASSE ambitieuse et joueuse, bien décidée à se rapprocher de la Ligue 1.

Boakye, symbole d’une Saint-Etienne ambitieuse

Aujourd’hui, Augustine Boakye n’est plus seulement une promesse. Il est un acteur majeur du projet stéphanois. Vif, technique et intelligent dans ses déplacements, il incarne cette nouvelle dynamique qui redonne espoir au peuple Vert. Déjà séduit à son arrivée, Olivier Dall’Oglio voyait en lui un « gaucher vif et prometteur ». Les faits lui donnent raison.

À voir

Mercato OM : De Zerbi boucle un joli deal en pleine nuit

Lire aussi : ASSE : Le Stade de Reims lance les hostilités contre Sainté

Reste à espérer que la santé l’accompagne enfin. Car si Boakye garde ce rythme, il pourrait bien devenir l’un des grands artisans d’une saison charnière pour l’AS Saint-Etienne. Dans le Forez, tout le monde rêve déjà de le voir écrire une belle histoire avec le Chaudron.