Mercato PSG : Luis Enrique met la pression à un cadre !

Le crack français, Bradley Barcola est sous pression au PSG avant la prolongation de son contrat. Luis Enrique fixe certaines exigences pour en faire un titulaire.

Bradley Barcola progresse vite au PSG. Il prend du poids dans l’effectif, il marque, il brille. Une prolongation de contrat est déjà évoquée. Pourtant, l’ancien Lyonnais n’est pas encore un titulaire indiscutable. Dans la hiérarchie, Désiré Doué et Ousmane Dembélé semblent encore devant lui. Luis Enrique, conscient du potentiel de son joueur, lui a donc lancé un défi : franchir un cap.

Ces prochaines semaines, sans Doué ni Dembélé, Barcola devra porter l’attaque parisienne. Dimanche dernier, face au RC Lens, il a montré la voie. Deux buts, une victoire nette (2-0). Preuve qu’il peut assumer ce rôle de leader offensif. Pour Jérôme Rothen, Paris ne laissera pas filer une telle pépite. Sur RMC, il insiste : le PSG veut prolonger Barcola.

Le spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins apporte des précisions. Selon lui, Luis Enrique a été clair avec son joueur. Deux exigences : plus de rigueur défensive et plus de réalisme devant le but. Sur le premier point, Barcola a progressé. Sur le second, il doit encore prouver, notamment en Ligue des champions. S’il réussit, l’entraîneur espagnol aura un vrai casse-tête quand Désiré Doué reviendra.