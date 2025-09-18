OM – PSG : Luis Enrique met déjà la pression à De Zerbi

À peine le large succès européen du PSG validé, Luis Enrique a déjà les yeux rivés sur le Classique face à l’OM. Le technicien espagnol place la rencontre sous le signe de la rivalité et de l’exigence, bien décidé à maintenir la dynamique parisienne.

PSG : un succès éclatant avant le choc contre l’OM

Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions. Trois mois après avoir corrigé l’Inter Milan en finale (5-0), les Parisiens ont récidivé mercredi soir en étrillant l’Atalanta Bergame (4-0). Dominateurs de bout en bout, les champions d’Europe ont rapidement plié l’affaire en dix minutes étouffantes.

Lucas Chevalier, nouvelle recrue dans les cages parisiennes, n’a pas caché sa fierté après ce récital. « Le PSG est champion en titre, donc le but était de montrer d’entrée de jeu que le niveau sera le même sur cette nouvelle saison », a-t-il lancé, avant d’insister : « L’Atalanta est étouffée sur les 10 premières minutes, tout le monde l’a vu. Ça envoie forcément un gros signal ».

Luis Enrique bascule déjà sur le Classique

Si la soirée fut triomphale, Luis Enrique n’a pas tardé à tourner la page. En conférence de presse, l’Espagnol a directement projeté son discours vers le déplacement à Marseille. « On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre », a-t-il insisté.

Le coach parisien a également mis en avant le plaisir de vivre ce type d’affiches. « J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontations. Et j’aime entraîner pour ces matches. C’est un Classique », a martelé Luis Enrique, comme pour souligner que Paris ne se contentera pas d’une belle entame européenne.