PSG vs Atalanta : Juric s’incline devant Luis Enrique !

Le technicien de l’Atalanta Bergame, Ivan Juric a salué la performance XXL du PSG au Parc des Princes en Ligue des Champions.

PSG vs Atalanta : Ivan Juric encense Luis Enrique !

Une défaite lourde, mais aucune amertume. Ivan Juric, coach de l’Atalanta Bergame, a reconnu la supériorité du PSG mercredi soir. Son équipe a cédé 4-0, impuissante face à la force parisienne. Juric n’a pas cherché d’excuses. Il a souligné la puissance du PSG, bien au-dessus. Oui, son plan n’a pas marché. Oui, les absences ont pesé.

Mais il a félicité ses joueurs, convaincu qu’ils progresseront avec le temps. « La différence était énorme », a-t-il admis après le choc. « Nous avons très bien joué après le premier but, mais il est clair qu’ils sont à un niveau bien supérieur au nôtre. Les absences d’Ederson, Kolasinac, Lookman et Scamacca? Elles ont un impact très important. Cependant, je retiens beaucoup de positif de ce match, car j’ai vu des joueurs capables de jouer à ce niveau. Avec le temps et la guérison des blessures, nous serons à nouveau compétitifs. », a-t-il poursuivi.

Sur le choix d’un pressing haut, Juric a justifié : jouer bas aurait aggravé la punition. Selon lui, les équipes qui défendent trop bas contre Paris encaissent encore plus lourd. Les seuls qui résistent, ce sont celles qui vont les attaquer. Déjà, avant le match, le Croate n’avait pas caché son admiration pour le jeu que développe Luis Enrique au Paris SG. Juric s’était pourtant bien préparé : éviter le premier pressing parisien, profiter des rares espaces, être parfait en défense. Mais Paris a balayé tout espoir.