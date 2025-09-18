Mercato AS Monaco : Une offre tombe pour Camara !

Un club de Premier League fait déjà des yeux doux au jeune crack de l’AS Monaco, Lamine Camara en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara dans le viseur de Tottenham

Lamine Camara pourrait bouger cet hiver. Le milieu de terrain de l’AS Monaco attire déjà l’Angleterre. Lié au club jusqu’en 2029, le joueur de 21 ans reste suivi de près. Selon TBR Football, Tottenham suit de près l’international sénégalais. Les Spurs, séduits par son profil, l’auraient observé à plusieurs reprises cette saison.

Selon les dirigeants anglais, Camara possède les atouts nécessaires pour évoluer en Premier League. Les dirigeants londoniens envisageraient même une première offensive. Une offre estimée à 25 millions d’euros pourrait être déposée en janvier. Mais Monaco, qui mise sur son jeune talent, devrait juger ce montant insuffisant. Le club de la Principauté sait qu’il détient un joueur en pleine ascension.

Camara, formé au Sénégal et déjà cadre en sélection avec 23 capes et 6 buts, s’affirme comme une valeur sûre. Sur le terrain, son rendement parle pour lui : deux passes décisives en seulement deux matches de Ligue 1 cette saison. Pour le moment, on ignore si les dirigeants monégasques vont accepter de céder leur joyau, ou s’ils tenteront de repousser les assauts anglais. Le coup se prépare pour 2026.