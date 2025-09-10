Mercato : le Barça prépare un joli coup à l’AS Monaco !

La direction du FC Barcelone pourrait piocher à l’AS Monaco lors du prochain mercato hivernal. Une pépite monégasque attise les convoitises du géant catalan.

Mercato AS Monaco : le Barça cible une pépite de Monaco

Le FC Barcelone cible déjà certaines pépites en vue du prochain mercato hivernal et pourrait déloger un crack de l’AS Monaco. Le club catalan pense à renforcer son attaque. La priorité est de trouver un profil jeune, prometteur, capable d’apporter une vraie marge de progression. Dans cette logique, une piste s’ouvrirait en France.

Lire aussi : Mercato : Akliouche au PSG ? L’ AS Monaco lâche un indice

À voir

Bonne nouvelle : Gros renfort à l’ASSE avant la reprise !

Selon Fichajes, le Barça suivrait de près un joueur de l’AS Monaco. Son nom : Paris Brunner. Le jeune attaquant, âgé de 19 ans, est considéré comme un talent à fort potentiel. Son contrat court jusqu’en juin 2029, un élément qui complique les discussions. Pour le moment, il n’a eu que très peu de temps de jeu. Une seule apparition avec les pros.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Denis Zakaria au cœur d’une offre XXL

Son parcours reste toutefois intéressant. L’an passé, il a été prêté au Cercle Bruges. Là-bas, il a trouvé six fois le chemin des filets en vingt-huit matchs. Ce bilan montre sa capacité à progresser et à s’adapter à un autre championnat. Originaire de Dortmund, l’Allemand garde une belle cote en Europe. Transfermarkt évalue son prix à environ deux millions d’euros. Un montant abordable pour le Barça, mais l’AS Monaco pourrait être réticent à céder un joueur promis à un avenir brillant.

À voir

OL : Bonne nouvelle pour Lyon avant le Stade Rennais !