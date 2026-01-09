ASSE Mercato : Du nouveau pour le gardien de but recherché

Le nom d’un gardien de but est associé à l’ASSE cet hiver. Il pourrait rejoindre le club stéphanois, mais très probablement à l’été 2026.

ASSE : Eirik Horneland annonce un mercato calme !

Le mercato hivernal de l’ASSE est très calme pour l’instant, comme annoncé par Eirik Horneland.

L’entraîneur des Verts avait déclaré qu’il n’attend personne pour cet hiver. Il a indiqué que si les blessés font tous leur retour, ce serait suffisant pour relancer son équipe, lors de la phase retour décisive du championnat.

« Je ne pense pas que ce sera une période de transferts animée. Le plus important sera de récupérer nos blessés », a-t-il indiqué, avant de doucher le mercato : « Je n’ai pas d’attentes particulières. Quand tout le monde est disponible, je pense qu’on a ce qu’il faut ».

Un a deux renforts attendus à Saint-Etienne cet hiver

Toutefois, l’AS Saint-Etienne va bel et bien se renforcer. Kilmer Sports Ventures va mettre un ou deux nouveaux joueurs à la disposition de son entraîneur, afin de faire des ajustements. Un défenseur latéral pour doubler le poste d’Ebenezer Annan (actuellement blessé) et un milieu de terrain à la place de Pierre Ekwah sont les priorités.

À voir

Mercato ASSE : Un renfort de taille rejoint Saint-Etienne

KSV reste également à l’affût des opportunités sur le marché des transferts, afin de tenter de faire de jolis coups.

Mercato : Sander Tangvik visé, pour l’été prochain ?

L’ASSE serait aussi à la recherche d’un gardien de but. Selon le média Transfert Radar, Sander Tangvik est visé. Le nom du portier de Rosenborg BK en Norvège aurait été soufflé aux recruteurs stéphanois par son compatriote Eirik Horneland. La piste menant vers le dernier rempart du club basé à Trondheim existe, mais elle est encore au stade de simple intérêt.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un renfort de taille rejoint Saint-Etienne

D’ailleurs, Peuple-Vert assure que la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne « prospecte pour le poste de gardien de but », mais plutôt « pour l’été prochain ». L’entraineur des Verts devrait donc finir la saison avec Gautier Larsonneur et sa doublure Brice Maubleu.

À voir

Mercato OM : L’Italie fonce sur Robinio Vaz, départ imminent ?

Quant au dossier Sander Tangvik, il devrait s’activer à l’été prochain, surtout que le contrat de Maubleu expire en juin 2026.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La révolution Horneland enfin lancée à Sainté

ASSE : Horneland récupère son talisman, Clermont prévenu !

Mercato : Ce défenseur pourrait filer à l’ASSE, le FC Nantes prévenu

À voir

Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Gauthier Gallon !