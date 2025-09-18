Alerte à l’OM : De Zerbi sous une menace venue d’Italie !

Roberto De Zerbi voit sa cote de popularité grimper de plus en plus. Son travail remarquable sur le banc de l’OM attire l’attention de grands clubs italiens. Après l’AC Milan, c’est autour de l’Inter Milan de se signaler.

Mercato OM : L’Inter Milan a des vues sur Roberto De Zerbi

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi se retrouve une fois de plus au cœur de spéculations venues d’Italie. Alors qu’il reste concentré sur son deuxième à l’OM, son nom revient cette fois-ci du côté de l’Inter Milan. Les Nerrazzuri pointent actuellement à une décevante 11e place après 3 journées de championnat.

Ce début de saison mitigé place le coach Cristian Chivu sur un siège inconfortable. Sa situation n’aurait pas changé en dépit du succès contre l’Ajax (2-0) en Ligue des Champions. Le Corriere dello Sport explique que la direction de l’Inter Milan avait deux entraîneurs en ligne de mire : Cesc Fàbregas et Roberto De Zerbi.

La nomination de Cristian Chivu a mis ces pistes en veille. Mais la situation actuelle pourrait rapidement les réactiver. Le bon travail de De Zerbi à l’OM, soldée par une 2e place de Ligue 1 la saison dernière, et sa philosophie du jeu ont renforcé sa cote en Italie. L’Inter Milan garderait de très près cette option.

La porte de l’Olympique de Marseille reste fermée

La direction de l’Olympique de Marseille n’est cependant pas inquiète. Elle a pleinement confiance en son entraîneur italien, dont le contrat expire en juin 2027. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia n’envisagent en aucun cas de se séparer de lui. Il reste au cœur du projet OM.

Cette nouvelle menace italienne rappelle un récent épisode : l’intérêt supposé de l’AC Milan pour De Zerbi. L’Italien était annoncé avec insistance durant l’intersaison en Lombardie. Il a n’a finalement fait le choix de rester. Sa priorité est de conduire l’OM à atteindre ses objectifs de saison. Tant pis pour les clubs intéressés. Ils devront se tourner vers d’autres cibles.