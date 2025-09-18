FC Nantes : Trois coups durs confirmés avant le SRFC ?

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro pourrait être privé de trois cadres pour le derby face au Stade Rennais en Ligue 1.

FC Nantes : Une attaque en panne et des absences inquiétantes

Le FC Nantes traverse déjà une période difficile en ce début de saison. Dimanche, à Nice, il a concédé une nouvelle défaite (1-0). La troisième, après celles face au PSG et à Strasbourg. En quatre matchs, un seul but marqué, celui qui avait offert la victoire contre Auxerre avant la trêve. Le FCN est actuellement la plus mauvaise attaque de Ligue 1.

L’actuel entraîneur des Canaris, Luis Castro, arrivé à la place d’Antoine Kombouaré, voit son équipe s’enliser. Quatorzième au classement, le FCN ne compte que le même nombre de points que le barragiste. La marge est donc infime. Comme si cela ne suffisait pas, les blessures compliquent encore les choses. Guirassy, jeune ailier prometteur, risque de manquer un deuxième match d’affilée. Centonze, écarté des plans, reste incertain. Coquelin, milieu d’expérience, a aussi contracté une blessure et est incertain pour ce derby.

Dès lors, le poids de l’attaque repose sur trois noms : Mohamed, buteur unique de la saison, la recrue Lahdo, et Abline. Ce dernier, auteur de 11 buts l’an passé, avait songé à partir. Finalement resté, il a profité du forfait de Guirassy à Nice pour obtenir sa première titularisation. Désormais, Nantes attend de lui plus de réalisme.