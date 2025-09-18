Ligue des Champions : le message du coach du PSG à Bergame et au Bayern

La Ligue des Champions est de nouveau au cœur de l’actualité et le vainqueur en titre, le PSG, a maté Bergame hier. Luis Enrique a un message pour le club italien, mais aussi pour tous les autres prétendants au titre, dont le Bayern Munich.

Après PSG–Atalanta, Luis Enrique fixe le Bayern et le Barça

La Ligue des Champions, déjà dans les armoires du PSG, devrait y rester si on en croit Luis Enrique. Le technicien espagnol refuse de cacher ses objectifs de la saison. Il avait déclaré avant l’affiche cPSG-Atalanta Bergame (4-0) que le club parisien travaillait à réaliser le doublé.

Même si le Paris SG n’avait pas ses joueurs au grand complet, étant donné que Désiré Doué et Ousmane Dembélé n’étaient pas de la partie, le club parisien s’est imposé sur un large score 4-0. Cette différence de niveau affichée est une claire volonté de l’entraîneur espagnol de dominer l’Europe.

Ce que Luis Enrique a confié à ses joueurs pour la Ligue des Champions

Enrique a assuré à ses joueurs, aux journalistes et à ses adversaires, que le PSG peut faire le doublé en Ligue des Champions. Pour lui, c’est la première victoire qui est « la plus difficile ». Les jeunes du club ayant compris « qu’ils pouvaient le faire », il croit dur comme fer que la récidive sera facile, puisque journalistes et joueurs ont également compris que tout était possible.

Le match de mercredi a confirmé les dires de l’ancien coach du FC Barcelone. Dès la 3e minute du match, Marquinhos a inscrit le premier but de la partie, ce qui a libéré les joueurs. Khvicha Kvaratskhelia, comme très souvent dans les matchs importants de Paris, a inscrit le deuxième but. Nuno Mendes et Gonçalo Ramos ont terminé le job à la 51’ et 90+1’ minute du match.

Pour l’Atalanta, le message est passé. Le champion de France ne plaisante pas avec sa nouvelle ambition. Reste maintenant les autres adversaires européens, précisément le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Luis Enrique reste toujours autant confiant sur le fait que ses joueurs sont capables de remporter une nouvelle Champions league. Avec les prochains retours de ses blessés du Paris St-Germain, les deux géants du foot européen qui vont croiser son chemin n’ont qu’à bien se tenir.