Ligue des champions : le PSG défié par l’Atalanta pour son grand retour européen

Le Paris Saint-Germain a brillé en Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0) il y a 4 mois. Ce mercredi 17 septembre est jour de vérité pour le club parisien qui va repartir à la conquête de la coupe aux grande oreilles face à l’Atalanta Bergame. Luis Enrique et ses joueurs vont confirmer leur entrée dans la cour des grands par des victoires sur le FC Barcelone, le Bayern Munich ou Leverkusen.

Placé tout en haut de la pyramide, le PSG est le club à abattre pour les différentes formations en quête du titre en Ligue des Champions. Paris vendra chère sa peau avec l’ambition dévoilée de sa quête du doublé historique pour le football français. Avant de célébrer un second succès européen, qui le détacherait de l’OM, le club de la capitale va devoir engranger succès sur succès avant le 30 mai 2026.

PSG – Atalanta : un piège dressé sur le chemin de Luis Enrique

L’Atalanta Bergame est loin d’être un faire-valoir dans le football européen. Le club italien a déjà fait ravaler sa fierté à plus d’un club par sa capacité à hisser très haut son niveau de jeu. En revenant cette saison encore au plan international, l’Atalanta relance son ambition d’un club capable de faire chuter les plus grands. Lui Enrique en a conscience, d’où sa volonté de montrer par la manière que le PSG porte le titre de « champions d’Europe. »

Luis Enrique a marqué l’ambition du Paris SG dans cette nouvelle compétition en disant : « L’objectif est de remarquer l’histoire et de faire de nouveau un exploit en gagnant une deuxième Ligue des champions de suite. On a pleine conscience que ce sera difficile, mais nous voulons être ambitieux et il faut être ambitieux ».

Le calendrier infernal du Paris SG jusqu’à janvier

Le tirage au sort qui s’est déroulé le 28 août dernier à Monaco n’a pas épargné le PSG. En plus de l’Atalanta, une équipe déterminée, les champions d’Europe en titre croiseront le Barça, le Bayern Munich, Tottenham, Bilbao, le Sporting CP et Newcastle United le 28 janvier. Huit matches de très haut niveau qui rythmeront dès ce jour jusqu’à la fin d’année les semaines du champion de France et détermineront la suite de son parcours européen.

Programme complet du PSG jusqu’en janvier :

• 17 septembre (21h00) : PSG – Atalanta

• 1er octobre (21h00) : Barcelone – PSG

• 21 octobre (21h00) : Bayer Leverkusen – PSG

• 4 novembre (21h00) : PSG – Bayern Munich

• 26 novembre (21h00) : PSG – Tottenham

• 10 décembre (21h00) : Athletic Bilbao – PSG

• 20 janvier (21h00) : Sporting CP – PSG

• 28 janvier (21h00) : PSG – Newcastle

Un défi pour toute la Ligue 1

Plus que le champion d’Europe le PSG, c’est l’ensemble du football français qui sera jugé dans les prestation du club parisien. Sa confirmation de son titre de champion d’Europe par des succès éclatants sera une preuve de la compétitivité de la Ligue 1. Avec les difficultés des dirigeants du football français à vendre les droits TV du championnat, un Paris Saint-Germain séduisant pourrait attirer de nouveaux abonnés et rendre attractif le foot français à l’international. Pour les médias italiens et espagnol, la pression est maximal sur les épaules de Paris. « Paris n’a plus le droit à l’erreur », a justement écrit La Gazzetta dello Sport.

Les supporters du club francilien, eux, rêvent déjà d’un deuxième sacre consécutif pour faire oublier leur concurrent de sang, l’OM, premier club français à avoir arraché le trophée européen. Mais qu’on ne se le cache pas, la route d’un doublé est longue, et chaque soirée de foot européen promet son lot de surprise et d’émotions.

Et après ?

La phase des groupe s’achèvera le 28 janvier 2026 pour le Paris SG. Les huit meilleures équipes accèderont elle directement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que les autres devront passer par des barrages pour espérer poursuivre l’aventure. La grande finale est, elle, programmée pour le 30 mai 2026 à 18h.

Dossier spécial : Tout savoir sur la Ligue des champions 2025-2026.

Le Groupe de Luis Enrique pour PSG-Atalanta

Gardiens : Lucas Chevalier, Matveï Safonov, Renato Marin –

Défenseurs : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marcos Aoás Corrêa – dit Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Hernandez, Willian Pacho.

Milieux de terrain : Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vítor Machado Ferreira – dit Vitinha, Lee Kang-in, João Pedro Gonçalves Neves – dit Joao Neves, Senny Nsona Mayulu.

Attaquants : Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye.