Mercato FC Nantes : Anthony Lopes découpe Rongier et Merlin

À deux jours du derby contre le Stade Rennais pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le portier du FC Nantes, Anthony Lopes, a adressé un message fort à Valentin Rongier et Quentin, deux recrues estivales du club rennais, formées chez les Canaris.

Anthony Lopes à Rongier et Merlin : « J’ai des valeurs »

Tous deux formés au FC Nantes et transférés au Stade Rennais cet été en provenance de l’OM, Valentin Rongier Quentin Merlin savent déjà ce qui les attend au Stade la Beaujoire ce samedi lors du derby de la cinquième journée de Ligue 1. Les deux joueurs formés au FCN ont fait l’objet de vives critiques pour avoir rejoint le rival rennais.

Lisez aussi : Mercato OM : C’est fait, Rongier et Merlin filent à Rennes

À voir

PSG : Rebondissement annoncé pour le choc contre le Barça !

En conférence de presse ce jeudi, Anthony Lopes a publiquement désavoué ce choix de carrière de Rongier et Merlin, avouant au passage que ses valeurs ne lui permettent pas de trahir son club formateur en signant chez le club rival.

« Ça existe, c’est leur problème. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J’ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c’est leur choix. (…) Le football a évolué, mais chaque personne est différente. Les réseaux (Rongier avait chambré les Rennais sur les réseaux sociaux, ndlr), ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Après, c’est leur problème à eux. Chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d’autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas », a expliqué l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais.

Lisez aussi : Mercato : Après Rongier, nouveau round à 20M€ entre l’OM et le SRFC

À voir

OL : Deux bonnes nouvelles tombent à Lyon avant Angers

Faisant la comparaison entre l’OL et l’ASSE, l’international portugais de 34 ans a déclaré : « je ne peux pas faire la comparaison avec Lyon et Saint-Etienne, mais on sent la culture du derby ici aussi. On se doit de s’en imprégner. C’est une forme de respect envers le club, les supporters. » Décidément, Anthony Lopes ne comprend pas les signatures de Valentin Rongier et Quentin Merlin au Stade Rennais alors qu’ils défendaient encore les couleurs du FC Nantes il y a encore quelques saisons.