PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !

Nouveau coup dur pour Luis Enrique et le PSG. Un autre cadre souffre de pépins physiques.

PSG : Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique

Longtemps freiné par une série de pépins physiques depuis le début de la saison, le PSG espérait enfin voir son infirmerie se vider. Les retours récents de Lucas Chevalier, Désiré Doué, Nuno Mendes ou encore Ousmane Dembélé allaient dans ce sens. Mais lors du dernier match de l’année 2025, un autre cadre a contracté une blessure. Quentin Ndjantou est sérieusement touché.

Sorti touché à la cuisse lors du match de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot (4-0), samedi dernier, le jeune milieu parisien aurait été gêné musculairement. Les examens passés depuis ont révélé une blessure bien plus grave. D’après Le Parisien, Quentin Ndjantou souffre d’une lésion de grade 3 aux ischio-jambiers, synonyme d’une indisponibilité estimée entre six et huit semaines.

À voir

ASSE : Bernauer lâche une bombe à Saint-Etienne !

Lire aussi : PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lucas Chevalier

À 18 ans, le titi du PSG ne devrait donc pas retrouver la compétition avant le mois de février. Un coup dur pour Luis Enrique. Les dirigeants parisiens se concentrent déjà sur le mercato pour renforcer l’effectif. Les Parisiens font face à de nombreuses blessures qui affaiblissent l’équipe. Privé de plusieurs guerriers, le Paris Saint-Germain a cédé son fauteuil de leader au RC Lens.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour deux cracks !

Mercato PSG : Luis Campos prêt à boucler six transferts

À voir

Coup de balai à l’OM : Neal Maupay proche de l’Italie !

INFO Mercato : Ousmane Dembélé en désaccord avec le PSG