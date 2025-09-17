OL : Un changement majeur annoncé contre Angers

L’OL n’a pas perdu que le match contre le Stade Rennais, Il a aussi perdu deux joueurs. Paulo Fonseca a déjà la solution pour compenser ces absences face à Angers SCO.

OL : Descamps blessé, Dominik Greif débutera contre Angers

L’OL s’est incliné face au Stade Rennais (3-1) au Roazhon Park, lors de la 4e journée de Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca a été renversée dans le temps additionnel, car elle menait (1-0) grâce au but de Corentin Tolisso jusqu’à la 80e minute de jeu. Après l’égalisation d’Anthony Rouault (1-1, 80e), Rémy Descamps a concédé un but contre son camp (2-1, 90e +3), puis a encaissé un autre but de Mohamed Kader Méité (3-1, 90e +5).

Lisez aussi : Frustré à Rennes, l’OL prépare sa réaction contre Angers

À voir

Mercato : Le PSG tente un nouveau coup de force au Barça

Le gardien de but des Gones a été touché au poignet face au SRFC, lors d’un choc avec Jérémie Jacquet. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a confirmé la blessure et l’indisponibilité du portier. Il manquera donc la réception d’Angers SCO, vendredi, en ouverture de 5e journée du championnat.

Fonseca au sujet de Greif : « Je suis très confiant »

Pour le remplacer, Paulo Fonseca a annoncé Dominik Greif, pour son premier match avec les Gones. « Je suis très confiant », a-t-il rassuré au sujet de la recrue estivale débarquée du RCD Majorque en Espagne.

Lisez aussi : OL : La défaite à Rennes coûte cher, coup dur pour Fonseca

« C’est un gardien qui communique beaucoup, qui a beaucoup progressé et acquis de l’expérience. Techniquement, c’est un gardien rapide et très réactif. Lorsqu’il est arrivé ici, il avait besoin de comprendre notre style de jeu, car nous impliquons beaucoup le gardien dans la construction », a expliqué le coach de l’OL en conférence de presse d’avant-match.

À voir

Ligue 1 : Droits TV, l’incroyable revenu du Stade Brestois

Pour rappel, Dominik Greif a été recruté pour remplacer Lucas Perri à Lyon. Mais pendant son acclimatation, Rémy Descamps avait enchaîné trois victoires et trois clean sheet, obligeant Paulo Fonseca a le garder au poste de portier numéro 1.

Merah ou De Carvalho à la place de Morton

L’autre absent de l’équipe lyonnaise est Tyler Morton. Exclu contre Rennais, il est suspendu pour au moins deux matchs consécutifs. Le milieu défensif Britannique, recruté cet été à Liverpool, pourrait être remplacé, poste pour poste, par le Mathys De Carvalho (20 ans). Fonseca dispose également de l’option Khalis Merah, en association avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso.