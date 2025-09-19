PSG : Une décision radicale tombe pour Marquinhos !

Le nom de Marquinhos était au cœur de nombreuses rumeurs durant le dernier mercato estival. Mais le Brésilien semble bien loin d’un départ du PSG. Le vestiaire a tranché : le défenseur central conservera le brassard de capitaine cette saison.

PSG : Marquinhos plébiscité par ses coéquipiers

Depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos incarne l’autorité tranquille du PSG. Une fois encore, ses coéquipiers l’ont choisi au terme d’un vote organisé dans le vestiaire, méthode chère à Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale. Le défenseur brésilien, 30 ans, a donc remporté le scrutin, preuve d’une confiance intacte malgré des saisons parfois chahutées, révèle RMC Sport.

Cette consultation interne illustre une volonté d’unité dans un groupe souvent critiqué pour son manque de hiérarchie claire. En désignant leur capitaine, les joueurs envoient un message fort : Marquinhos reste leur leader du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Hakimi dauphin, Vitinha et Dembélé complètent le podium

Derrière le Brésilien le Marocain Achraf Hakimi a terminé deuxième du vote, ce qui confirme son rôle grandissant au sein de l’effectif. Vitinha, en pleine ascension, a pris la troisième place, tandis que Ousmane Dembélé s’est classé quatrième. Un classement révélateur de la nouvelle dynamique parisienne, où de jeunes cadres s’affirment peu à peu.

Luis Enrique, lui, assume pleinement ce système démocratique. Déjà appliqué pour la désignation des tireurs de penalties, il permet de responsabiliser les joueurs et de renforcer leur implication. Une philosophie détaillée dans le livre De l’enfer au paradis, qui retrace les coulisses du PSG version Enrique.