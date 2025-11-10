Scandale au PSG : Lucas Chevalier face à sa direction !

Lucas Chevalier se retour sous le feu des critiques après avoir liké un contenu politique sur la toile. Le gardien de but a même été convoqué par sa direction suite à cette polémique.

PSG : Lucas Chevalier ne partage pas l’orientation politique du RN

Le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire ! Sa victoire contre l’OL (3-2) lui a permis de revenir en tête du Championnat. Mais Lucas Chevalier se retrouve au cœur d’une controverse extra-sportive. Le joueur de 24 ans a « liké » une publication liée au Rassemblement national.

Lire aussi : PSG : Catastrophe en vue pour Lucas Chevalier à Paris

À voir

Coup dur pour l’OM : Dani Ceballos proche d’un accord !

Ce geste a provoqué une vague d’indignations, forçant Lucas Chevalier à réagir. Le Parisien assure qu’il ne partage pas cette orientation politique. Il explique qu’il s’agit d’un geste involontaire. « Il est désolant de savoir qu’en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication (…), vous êtes informé que votre image est salie », a-t-il posté sur Instagram.

Des explications auprès de la direction du Paris SG

Face l’ampleur cet événement, la direction du Paris SG n’est pas restée les bras croisée. Ici Paris Île-de-France le confirme, Lucas Chevalier a contacté par le club avec un but précis : s’expliquer sur un tel incident.

L’ancien Lillois a réaffirmé le caractère involontaire de son action. Il a même été surpris face à l’ampleur de cette affaire. Le PSG l’a entendu et va sans doute gérer l’affaire en toute discrétion.

Lire la suite sur le Paris Saint-Germain :

Mercato PSG : Coup de théâtre, le Real prêt à céder Vinicius

PSG : Lucas Chevalier fait une énorme précision après Lyon !

À voir

Mercato AS Monaco : Accord conclu pour Axel ?

Mercato PSG : Accord conclu pour Monga ?