L’ASSE s’impose à Troyes, Dumont tire son chapeau aux Verts

L’entraîneur de l’ESTAC, Stéphane Dumont reconnaît que l’ASSE a sorti le grand jeu pour gagner le match de la 14e journée de Ligue 2 à Troyes.

L’ASSE inflige à l’ESTAC sa première défaite au stade de l’Aube

Alors qu’elle était sur une défaite rageante cotre le Red Star, l’ASSE s’est bien reprise lors de la confrontation directe avec l’ES Troyes AC au stade de l’Aube. Les Verts se sont imposés (3-2), infligeant ainsi aux Troyens leur deuxième défaite de la saison, dont la première au stade de l’Aube. L’équipe de Stéphane Dumont était même menée à la pause (3-0), avant de réduire le score en deuxième période.

Régissant après le match perdu, l’entraîneur de l’ESTAC n’a pas caché sa déception et sa frustration. « Le regret, c’est ce troisième but encaissé juste avant la mi-temps. Un vulgaire ballon anodin, où l’adversaire part tout seul au but. Ça fait mal. On prend zéro point. C’est une déception, une défaite frustrante parce qu’on a envie de plus », a-t-il confié en conférence de presse.

L’AS Saint-Etienne a été chirurgicale, selon Dumont

Même s’il a apprécié la deuxième période de son équipe, Stéphane Dumont avoue que celle d’Eirik Horneland a été supérieure sur l’ensemble du match. Elle mérite de ce fait sa victoire. « On a manqué de rigueur sur l’aspect défensif, notamment en première période, sur des détails où ils ont été capables d’être chirurgicaux et de bien jouer les transitions », a-t-il déclaré.

Rappelons que les trois buts de l’ASSE ont été inscrits par les trois attaquants alignés d’entrée de jeu, respectivement aux 11e, 32e et 45e + 3.

