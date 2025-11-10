OL – PSG : Défaite de Lyon, Louis-Jean pointe l’arbitrage

Régissant à la défaite de l’OL face au PSG (2-3) dans les derniers instants du match, Matthieu Louis-Jean pointe l’arbitrage, comme Jorge Maciel.

OL : Maciel dénoncé des erreurs d’arbitrage chaque semaine

L’OL s’est incliné face au PSG, au Groupama Stadium en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Remonté à deux reprises par les Lyonnais (1-1) puis (2-2), les Parisiens se sont finalement imposés grâce au but de la tête de Joao Neves, au bout du temps additionnel (90e + 5).

Néanmoins, le choc a été marqué par des contestations des décisions arbitrales, notamment de la part de l’Olympique Lyonnais. Jorge Maciel a ouvertement accusé l’arbitre et ses collègues de la VAR. « Il faut avoir une réflexion en France, les mêmes erreurs se reproduisent chaque semaine. On a un grand championnat, mais il n’y a pas de remise en question chez les arbitres », a martelé l’entraîneur intérimaire des Gones.

Louis-Jean : « L’arbitrage de Bastien a été catastrophique »

Les décisions de Benoit Bastien et de ses assistants ont été également critiquées sévèrement par Matthieu Louis-Jean. « L’arbitrage de Monsieur Bastien a été catastrophique. Le vrai problème, c’est la cohérence dans l’arbitrage », a-t-il estimé après la défaite de l‘OL contre le Paris Saint-Germain.

Selon le directeur du recrutement du club rhodanien, les erreurs d’arbitrage ont couté chères à l’équipe lyonnaise. “Il y a beaucoup de frustration et d’incompréhension. Il y a eu des fautes d’arbitrage importantes. On a tout essayé, on a parlé, échangé… Mais ça continue. On ne comprend plus », a-t-il dénoncé en soulignant que d’autres clubs été aussi pénalisés par les erreurs d’arbitrage lors de cette journée.

« En première mi-temps, un penalty pour une main évidente, puis une faute sur Tanner Tessmann : il touche clairement le genou, on peut en discuter, mais c’est flagrant », a énuméré Matthieu Louis-Jean.

