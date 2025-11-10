Mercato Stade Rennais : Un crack turc rend fou Habib Beye !

Les dirigeants du Stade Rennais lorgnent un super crack en Turquie en vue du prochain mercato hivernal. L’ASSE joue les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Rude concurrence pour un phénomène turc

La direction du Stade Rennais négocie un nouveau deal en Turquie. Un nouveau nom circule au Roazhon Park ces derniers jours. Il s’agit d’Emirhan Yiğit. Né à Istanbul, le jeune ailier impressionne. En Süper Lig U19, il empile les buts : dix en neuf matchs. Fin technicien, gaucher élégant, il a déjà goûté au monde pro, en Süper Lig comme en Coupe de Turquie.

Le Stade Rennais le connaît bien, ce marché turc. Alemdar et Yildirim sont passés par là. Deux transferts ratés puisque les deux sont repartis en Turquie lors du dernier mercato estival. Mais Rennes veut encore faire ses emplettes là-bas. Habib Beye veut du talent et Yiğit a les atouts nécessaires pour s’imposer à Rennes.

À voir

Scandale au PSG : Lucas Chevalier face à sa direction !

Lire aussi : Stade Rennais : La décision tombe pour Habib Beye !

Il faut noter que le club breton n’a pas encore dégainé une offre pour ce serial buteur. L’ASSE flaire aussi le coup et pourrait passer à l’attaque cet hiver. D’autres prétendants veulent également s’offrir le buteur. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor et Alanyaspor sont aussi chauds pour accueillir Emirhan Yiğit.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un cador anglais traque une pépite du SRFC

Stade Rennais : Habib Beye lâche un super crack !

À voir

L’ASSE s’impose à Troyes, Dumont tire son chapeau aux Verts

Stade Rennais : La bombe mercato qui fait trembler le SRFC !