CdF : L’ASSE entre blessures et absence des internationaux

L’ASSE jouera en Coupe de France, samedi (20h30). L’équipe d’Eirik Horneland sera privée de plusieurs joueurs face à l’AS Quetigny.

ASSE : Lamba, Ferreira, Bernauer et Duffus blessés

L’ASSE affrontera l’AS Quetigny, au 7e tour de la Coupe de France. La rencontre est prévue au stade Gaston-Gérard de Dijon, samedi, en pleine trêve internationale. L’ASSE ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs face au club de Régional 2.

D’abord les blessés. Chico Lamba, Joao Ferreira et Maxime Bernauer sont sur le flanc et n’ont pas pris part au dernier match des Verts en Ligue 2. L’AS Saint-Etienne a également déploré deux blessés : Joshua Duffus et Irvin Cardona, contre l’ES Troyes AC, samedi dernier.

Davitashvili, Ben Old, Jaber, Stassin et Cardona en sélection

Outre les blessés, Eirik Horeland est contraint de se passer des internationaux. Ben Old (Nouvelle-Zélande), Zuriko Davitashvili (Géorgie), Mahmoud Jaber (Israël) et Lucas Stassin (Belgique Espoirs) sont convoqués avec leur sélection respective. Irvin Cardona au ssi est sélectionné par Emilio De Leo. Touché contre Troyes, il n’est pas certain de rejoindre la sélection de Malte.

L’entraîneur de l’ASSE sera obligé de remanier son équipe contre l’AS Quetigny. De jeunes joueurs, notamment Kevin Pedro, titulaire contre l’ESTAC en Ligue 2, pourrait bénéficier davantage de temps de jeu en Coupe de France en l’absence de certains cadres.

