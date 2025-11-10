OL : Une importante annonce sur le mercato lyonnais tombe

Contraint de faire des ventes l’été dernier, pour rester en Ligue 1, l’OL va poursuivre le redressement de ses finances cet hiver encore.

L’OL sauvé de justesse par Kang et Gerlinger

L’OL a réalisé des transferts (ventes) pour un montant estimé à 106,3 M€, pendant le mercato d’été. Les ventes de Rayan Cherki à Manchester City (36 M€, hors bonus) et de Georges Mikautadze à Villarreal (31 M€) avaient été les plus importantes. La nouvelle présidente Michele Kang et son bras droit Michael Gerlinger (Directeur général) avaient ainsi réussi à lever la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais lors de l’ultime audition à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Lyon toujours en difficultés financières, des transferts prévus en janvier

Cependant, le club rhodanien est toujours en redressement. Il doit encore trouver des ressources financières additionnelles pour rééquilibrer ses comptes laissés dans le rouge par l’ancien président John Textor. Interrogé sur le mercato hivernal de l’OL, Michael Gerlinger a fait savoir que le club va poursuivre les transferts pour faire entrer des liquidités.

« On est très content d’être là aujourd’hui, en Ligue 1, mais on est toujours dans une situation difficile », a-t-il indiqué en toute transparence. « Sportivement, on est sur le bon chemin […]. Financièrement, ça ne va pas super bien, donc il faut voir ce qu’on peut faire (comme transferts, ndlr) », a-t-il annoncé, tout en précisant que Malick Fofana ne sera pas transféré cet hiver.

L’ailier international belge est pourtant le joueur le mieux coté de Lyon. Il est évalué à 30 M€ par le site internet spécialisé Transfermarkt.

