ASSE : Un renfort de taille arrive pour Saint-Étienne !

À la veille d’un rendez-vous crucial en Ligue 2, l’ASSE se prépare à affronter le Stade de Reims avec des incertitudes dans son effectif. Mais une lueur d’espoir apparaît : le retour attendu de Aïmen Moueffek, véritable moteur du milieu stéphanois.

ASSE : Horneland fait le point sur un effectif diminué avant Reims

Présent en conférence de presse, l’entraîneur Eirik Horneland n’a pas caché les difficultés actuelles de son groupe. “Aïmen Moueffek est forfait pour ce match. Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili ne se sont pas entraînés avec l’équipe cette semaine. Pour l’instant, c’est du 50-50 pour qu’ils postulent pour une place dans le groupe de ce week-end”, a-t-il confié.

Lire aussi : ASSE : Des inquiétudes confirmées chez les Verts avant Reims

Les Verts devront également composer avec des joueurs affaiblis par des soucis de santé. “Quelques joueurs ont été malades cette semaine, mais je pense qu’il reste des candidats potentiels pour le groupe samedi. Irvin Cardona était malade. Nadé aussi n’était pas bien. Il s’est entraîné malgré tout”, a ajouté le coach norvégien, tout en soulignant la bonne réathlétisation de Dennis Appiah et Ebenezer Annan, désormais aptes.

Moueffek attendu dès la semaine prochaine

Si le milieu international U23 marocain ne sera pas présent contre Reims, son retour se rapproche. Horneland a confirmé que Moueffek pourrait figurer dans le groupe face à Amiens, mardi prochain. Un renfort précieux pour un secteur jugé encore fragile. “Concernant la gestion de l’effectif, je trouve qu’on est très bien sur notre base défensive. On est très bien aussi devant le but. Là où on est un petit peu plus vulnérable, c’est au milieu de terrain », fait-il remarquer.

À voir

Surprise à l’OM : Un joueur porte plainte contre Longoria !

Lire aussi : ASSE : Le projet de Horneland validé par un ancien Vert

Horneland ajoute ensuite : « On va voir si on peut arriver à compter sur Jaber pour le prochain match et voir si Moueffek sera disponible pour le suivant”, a expliqué l’entraîneur des verts. Une nouvelle rassurante pour les supporters stéphanois, impatients de revoir l’infatigable milieu de terrain endosser le maillot vert. Le retour imminent de Moueffek sonne comme un signal positif dans la quête de stabilité des Verts.