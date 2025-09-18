ASSE : Des inquiétudes confirmées chez les Verts avant Reims

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a confirmé l’absence d’un milieu de terrain, ainsi que l’incertitude concernant deux autres joueurs, pour le match contre le Stade de Reims.

ASSE-SDR : Moueffek indisponible, Jaber et Davitashvili incertains

L’ASSE affronte le Stade de Reims, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 6e journée de Ligue 2. À deux jours de la rencontre entre les deux clubs relégués, Eirik Horneland a confirmé le forfait d’Aïmen Moueffek. Touchés aux ischios et absent à Clermont, il est toujours en réathlétisation.

De retour de blessure, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili ne sont pas encore certains de prendre part au match contre les Rémois. Un point sera fait sur leur état, à l’issue de la dernière séance d’entraînement de la semaine. « Mahmoud, qui a une fatigue au quadriceps après un gros match à Clermont, s’est entraîné de manière vendredi les concernant’’, a précisé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Annan et Appiah sont aptes pour affronter le Stade de Reims

La bonne nouvelle pour Eirik Horneland, c’est le retour d’Ebenezer Annan et Dennis Appiah. Victime d’une torsion à la cheville et blessé au pied respectivement, ils étaient absents lors des deux derniers matchs des Verts. Le technicien norvégien assure que les deux arrières latéraux sont « aptes » après « une semaine pleine » d’entraînement avec le groupe stéphanois.

L’ASSE récupère donc deux renforts en défense, en attendant la décision pour Mahmoud Jaber au milieu et Zuriko Davitashvili en attaque.

Pour rappel, les Verts sont leaders de la Ligue 2 avec 11 points, après cinq journées de championnat. Quant au Stade de Reims, il pointe à la 6e place avec 8 points. En cas de victoire des Rémois à Saint-Etienne, ils rejoindront évidemment leurs adversaires stéphanois. L’enjeu de ce match est donc capital pour les deux formations.