FC Nantes – Stade Rennais : Lopes allume Rongier avant le derby

À deux jours du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, l’ambiance s’annonce électrique. Anthony Lopes, gardien du FCN, a adressé une pique appuyée à Valentin Rongier et Quentin Merlin, anciens Canaris désormais sous les couleurs du rival breton.

FC Nantes – Stade Rennais : Une question qui enflamme la conférence de presse de Lopes

Interrogé sur la possibilité de porter un jour le maillot d’un club rival, Anthony Lopes n’a pas tardé à afficher sa fermeté. Formé à Lyon, le portier de 34 ans a balayé l’hypothèse avec un sourire ironique. « Je pense que vous ne me connaissez pas hein. Non, je pense vraiment que vous ne me connaissez pas. Je n’ai pas besoin de répondre à cette question », a-t-il répliqué, laissant planer une atmosphère tendue.

Pour Lopes, la fidélité et les valeurs personnelles passent avant tout. Et si certains joueurs, comme Valentin Rongier ou Quentin Merlin, ont franchi le Rubicon en rejoignant Rennes après leur passage au FC Nantes, le Portugais préfère mettre les choses au clair : « Ça existe, c’est leur problème, tout simplement. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. Après, le reste on ne le maîtrise pas. »

« Quand on fait certaines choses, il faut les assumer »

Mais Lopes ne s’est pas arrêté là. Saisissant l’occasion, il a visé directement Rongier, rappelant les déclarations passées du milieu qui affirmait qu’il ne signerait jamais chez le rival rennais. « Le football a évolué, comme je l’ai dit, chaque personne est différente. Internet, ça reste. Les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout », a lâché le gardien nantais, dans une sortie qui fait déjà parler.

Le message est clair : pas question pour lui d’excuser ce qu’il considère comme une incohérence. « Nous, on a assez de problèmes à gérer déjà ici pour aller chercher de meilleurs résultats. Après, chacun est libre de faire son choix. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas, mais c’est comme ça », a-t-il ajouté, déterminé à recentrer les débats sur le terrain.

Un derby sous haute tension à La Beaujoire

Samedi (17h), La Beaujoire vibrera pour ce derby bouillant de l’Ouest. Nantes, 14e avec une seule victoire en quatre journées, veut relancer sa saison face à un Stade Rennais installé à la 6e place. Entre piques verbales et ambitions sportives, le décor est planté : ce Nantes-Rennes ne sera pas qu’un simple match, mais une affaire de principes et de fierté.