FC Nantes -Stade Rennais: Luis Castro lance un avertissement

Ce samedi à 17h, le FC Nantes reçoit le Stade Rennais à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. À deux jours de ce choc, Luis Castro, l’entraîneur des Canaris, a lancé un message fort à ses joueurs.

Luis Castro : « C’est un match pour gagner »

De passage en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la réception du Stade Rennais pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, Luis Castro a publiquement montré la voie à suivre à ses poulains du FC Nantes. Après avoir livré leur « pire match » de ce début de saison à Nice la semaine dernière, le coach portugais s’attend à voir un tout autre visage de son équipe ce weekend à la Beaujoire.

Lisez aussi : FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia veut frapper fort en janvier

« C’est notre pire match, c’est sûr. On a fait le point avec les joueurs, on doit faire plus. On ne fait pas assez ce qu’on fait dans la semaine. Mon travail est d’essayer de trouver une façon différente de travailler, pour que les joueurs entendent (comprennent) des choses plus claires. Comme je le dis tout le temps, je suis le premier responsable », a reconnu Luis Castro avant d’annoncer la couleur pour le derby contre le collectif d’Habib Beye.

« C’est un match pour gagner. Et tu sais que, pour les derbys, tu as besoin de plus de concentration, plus d’ingrédients », a ajouté le successeur d’Antoine Kombouaré. Pour ce match, le Stade Rennais ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters.

Les fans du SRFC privés de déplacement à Nantes

En effet, un arrêté ministériel publié mercredi soir annonce que « les déplacements des fans du Stade Rennais sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public », tandis que les supporters du FC Nantes « adoptent souvent un comportement violent lors des matchs à domicile. »

Lisez aussi : FC Nantes : Blessé, Luis Castro prend une décision radicale

À voir

Le PSG annonce une catastrophe avant le Classico contre l’OM

En conséquence, les supporters rennais sont interdits d’accès au stade la Beaujoire afin d’assister au derby contre les Canaris. Cette décision s’ajoute à l’arrêté de la préfecture de Loire-Atlantique du 4 septembre passé, interdisant déjà à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais Football Club ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des 24 communes de Nantes-Métropole. »