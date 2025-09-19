OL : Bonne nouvelle pour Paulo Fonseca !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca va bientôt retrouver le banc lyonnais. Contre Angers SCO, il aura accès au vestiaire.

OL : Fonseca retrouve le vestiaire, mais pas encore le banc

Face à Angers ce vendredi, le technicien de l’OL, Paulo Fonseca franchira encore la porte du vestiaire lyonnais. Mais il lui faudra patienter encore onze semaines avant de poser de nouveau un pied sur le banc. Suspendu pour sa vive altercation avec Benoît Millot lors de Lyon-Brest (2-1, le 2 mars), le Portugais restait écarté du vestiaire et du banc.

La sanction s’allège. Désormais, Fonseca peut motiver son groupe dans l’intimité du vestiaire. Pendant la rencontre, il continuera à prendre place en tribune, jusqu’au 30 novembre. « Oui, c’est bon ! » a lâché Fonseca en souriant. Observer de haut ne le dérange pas. Mais l’absence dans le vestiaire, voilà ce qui l’a pesé. Il a indiqué que c’est là que le coach agit le mieux, avant le coup d’envoi ou dans le face-à-face d’une discussion individuelle.

Difficile de mesurer l’impact sportif exact. Depuis son arrivée, Fonseca n’a dirigé que cinq matchs depuis le bord du terrain. Ses adjoints Jorge Maciel, Paulo Ferreira, et désormais Daniel Congré, ont tenu la barre. Mais la mi-temps, sans lui, a souvent viré au piège. Strasbourg en mars, Rennes dimanche : deux matchs basculés après un bon départ. Pour Paulo Fonseca, la sanction touche bientôt à sa fin. Le Portugais va bientôt retrouver le banc.