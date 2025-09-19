Mercato PSG : Un buteur sur le départ cet hiver !

Gonçalo Ramos n’entre visiblement pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Un nouvel attaquant de pointe est attendu en janvier !

Mercato PSG : l’avenir de Gonçalo Ramos déjà scellé ?

Face à l’Atalanta Bergame, le PSG a gagné 4-0. Pourtant, Gonçalo Ramos est resté sur le banc au coup d’envoi. Et ce, malgré l’absence de deux titulaires importants : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Luis Enrique a préféré Senny Mayulu, 19 ans, jeune mais jugé plus impliqué. Cela signifie que Ramos, pourtant recruté cher, ne compte plus dans les plans immédiats de son entraîneur.

Lire aussi : Mercato PSG : La doublure de Hakimi débarque au Paris SG

Certes, il a marqué en fin de rencontre. Mais ce but n’a rien changé. L’Espagnol ne semble plus lui faire confiance. Au contraire, l’ombre d’un départ s’étend. Le mercato d’hiver approche, et la situation devient plus compliquée. Le consultant Elton Mokolo a été tranchant : le jeune crack portugais doit chercher un nouveau point de chute. « Ramos pond des contenus autant indigestes au point de se faire sauter par un Mayulu sur un match de Ligue des champions. À ce rythme là va falloir qu’il sonde le marché l’hiver prochain » a-t-il dit.

À voir

FC Nantes : Castro scelle l’avenir du crack Tabibou !

Lire aussi : PSG : Une décision radicale tombe pour Marquinhos !

Et si Paris recrutait un nouveau buteur, l’aventure de Ramos à Paris pourrait déjà toucher à sa fin. L’international portugais suscite les convoitises de nombreux clubs européens.