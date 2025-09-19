Mercato PSG : La doublure de Hakimi débarque au Paris SG

Le PSG a trouvé une solution pour anticiper l’absence d’Achraf Hakimi, pilier du couloir droit. Avec l’arrivée d’Ilya Zabarnyi, Luis Enrique dispose désormais d’une option crédible pour sécuriser sa défense lors de la CAN.

PSG : Hakimi, indispensable mais bientôt absent

Depuis son arrivée, Achraf Hakimi s’est imposé comme une référence mondiale au poste de latéral droit. Incontournable dans le schéma de Luis Enrique, l’international marocain manquera pourtant à l’appel cet hiver, lorsqu’il rejoindra la sélection du Maroc pour disputer la CAN.

Problème : le PSG n’a aucun autre latéral droit de métier dans son effectif. Une absence du Marocain, pour blessure ou sélection, fragiliserait donc sérieusement l’équilibre défensif parisien. Conscient de cette faille, le club a anticipé en se renforçant durant le mercato estival.

Neves et Zaïre-Emery, les solutions internes

Le journaliste Dominique Séverac, dans un échange avec les lecteurs du Parisien, a rappelé les choix récents de Luis Enrique pour combler ce vide : « Les deux remplaçants choisis par Luis Enrique jusqu’à maintenant sont Neves et Zaïre-Emery. J’ai une préférence pour Neves dans ce rôle », a-t-il précisé.

Ces deux milieux de terrain ont déjà dépanné dans un rôle inhabituel. Mais leur profil n’offre pas toutes les garanties nécessaires sur le plan défensif, surtout face aux attaques rapides et puissantes de Ligue 1 et de Ligue des champions.

Zabarnyi, le pari du mercato estival du Paris SG

Pour sécuriser ce poste stratégique, le PSG a déboursé 63 millions d’euros pour attirer Ilya Zabarnyi. Défenseur central de formation, l’Ukrainien pourrait néanmoins être utilisé comme latéral droit de substitution. « Avec Zabarnyi, le PSG pense également installer cette défense quand Hakimi ne sera pas là : Zabarnyi – Marquinhos – Pacho – Mendes », a révélé Dominique Séverac.

Un choix audacieux mais cohérent avec la polyvalence recherchée par Luis Enrique. Reste à savoir si Zabarnyi saura convaincre dans un rôle inédit, à l’ombre d’un Achraf Hakimi désormais indispensable.