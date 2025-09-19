OL : Retour de Fonseca dans le vestiaire, ça change tout !

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, aura de nouveau accès au vestiaire, ce vendredi (20h45), à l’occasion du match contre Angers SCO à Lyon. Et cela est un véritable soulagement pour lui et son équipe.

OL : Paulo Fonseca de retour dans le vestiaire face à Angers

Suspendu de toute fonction d’entraîneur depuis le 5 mars 2025, Paulo Fonseca peut désormais accéder au vestiaire de son équipe de l’OL, avant, pendant et après le match. Il reste certes suspendu de banc de touche jusqu’au 30 novembre 2025 inclus, mais il peut maintenant donner des consignes à son équipe avant le match ainsi qu’à la mi-temps. Il pourra aussi débriefer la rencontre dans le vestiaire avec les Gones.

Fonseca : « Le plus important dans ce retour, c’est la mi-temps »

Son interdiction d’accès aux joueurs est levée depuis le 15 septembre 2025. Il démarre donc par le match contre Angers SCO, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. C’est un gros soulagement pour le technicien portugais, tenu à l’écart des Gones en championnat pendant 6 mois et demi. Il souligne justement les avantages de ce retour.

Il estime que c’est pendant la pause qu’il est impératif et décisif de parler aux joueurs. « Le plus important dans ce retour, ce n’est pas l’avant-match, ce n’est pas l’après-match, c’est la mi-temps », a-t-il souligné.

Six mois de suspension difficiles pour l’entraîneur de Lyon

Paulo Fonseca a en effet souffert de sa longue suspension. Il se réjouit de pouvoir reprendre partiellement les choses en main. « Le principal souci, c’est cette absence dans le vestiaire. Notre action est plus efficace, je pense, dans le vestiaire. Le temps entre l’hôtel, où je parle pour la dernière fois aux joueurs, et le début du match, c’est très long. J’aime beaucoup observer le vestiaire avant le match, pouvoir parler individuellement de certains détails. Ça a été une période très difficile », a-t-il regretté.