AJ Auxerre : Trois forfaits et deux retours avant TFC

De bonnes nouvelles tombent pour l’AJ Auxerre avant la rencontre face au Toulouse FC en Ligue 1. Certains cadres sont de retour dans le groupe.

AJ Auxerre : Le point sur le groupe avant Toulouse FC

Encore privée de Sinaly Diomandé et d’Oussama El-Azzouzi, l’AJ Auxerre peut compter sur quelques retours importants. Dimanche, face à Toulouse, Christophe Pelissier récupère Francisco Sierralta et Donovan Léon, avec aussi l’espoir de revoir Clément Akpa.

La semaine dernière contre Monaco (1-2), la défense centrale avait été décimée. Trois spécialistes absents, un choix limité, une ligne fragilisée. Cette fois, le coach icaunais respire. « Il n’y a pas de souci pour Francisco Sierralta », a-t-il affirmé ce vendredi en conférence de presse. Le Chilien (28 ans, 17 sélections), gêné à une cuisse, est opérationnel. Clément Akpa, international ivoirien de 23 ans, devrait également retrouver le groupe après un souci aux adducteurs.

En revanche, pas de miracle pour Sinaly Diomandé. L’ancien Lyonnais, 24 ans, dix sélections avec la Côte d’Ivoire, reste éloigné des terrains. Sa blessure aux adducteurs nécessite encore près de deux mois. Même constat pour Oussama El-Azzouzi. Le milieu marocain (24 ans, six sélections), touché aux cervicales, doit patienter environ trois semaines.

Bonne nouvelle en revanche dans les cages : Donovan Léon a purgé sa suspension de deux matchs. Mauvaise nouvelle pour l’attaque : Josué Casimir, expulsé contre Monaco, manquera Toulouse.