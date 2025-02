AJ Auxerre : Christophe Pélissier salue la rédemption de l’AJA face à l’OM

L’AJ Auxerre de Christophe Pélissier a confirmé sa supériorité face à l’Olympique de Marseille cette saison. Après avoir battu les Phocéens au match aller, le club bourguignon a récidivé ce samedi soir avec une victoire éclatante (3-0) au stade de l’Abbé-Deschamps. Un succès qui met fin à une longue série sans victoire et qui ravit l’entraîneur auxerrois.

L’AJ Auxerre met fin à sa spirale négative contre l’OM

L’AJA restait sur une série de 10 matchs sans victoire avant cette rencontre. Mais face à un OM fébrile, les Auxerrois ont su saisir leur chance pour décrocher leur premier succès en 2025. Malgré un statut d’outsider, les hommes de Christophe Pélissier ont livré une prestation convaincante et surprenante.

Après 90 minutes de jeu, l’AJ Auxerre s’est imposée grâce à un but de Gaëtan Perrin (34e) et un doublé de Jubal Júnior (77e et 90e+1). Avec ce résultat, l’AJA confirme son emprise sur l’OM cette saison, après sa victoire 3-1 au match aller.

Pour Christophe Pélissier, cette victoire est un immense soulagement après une longue période de disette : « On avait à cœur de casser cette spirale. On a fait un match très intelligent. On avait préparé les joueurs mentalement, il fallait y croire. C’est une très grosse performance. »

Jubal Júnior, héros du match

Parmi les joueurs en vue, Jubal Júnior s’est illustré avec un doublé, quelques jours seulement après son retour de blessure. Christophe Pélissier n’a pas manqué de souligner son importance : « Jubal avait un rôle clé face à Gouiri. Aujourd’hui, il a sorti une masterclass. »

Malgré la victoire, l’entraîneur reste exigeant et pointe du doigt certaines lacunes de son équipe : « J’ai félicité les joueurs, mais il y a aussi une part de frustration. Dans certains matchs, on a manqué de concentration et de rigueur. J’espère que l’on va montrer qu’on est capables d’enchaîner. »

Ce succès permet à l’AJA de retrouver confiance et sérénité avant les prochaines échéances. Toutefois, le club devra maintenir cette dynamique pour espérer remonter au classement. Cette performance face à l’OM pourrait bien être le tournant de leur saison.