Mercato: Chancel Mbemba justifie son choix de signer au LOSC

Arrivé en tant qu’agent libre, l’ancien défenseur central de l’OM, Chancel Mbemba, a justifié devant la presse son choix de s’engager avec le LOSC Lille cet été. Explications.

Mercato LOSC : Olivier Létang a convaincu Chancel Mbemba

Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a signé avec le LOSC Lille jusqu’en juin 2026. Lors de sa présentation officielle à la presse ce vendredi, l’international congolais a expliqué que son choix a été influencé par des discussions avec le président lillois, Olivier Létang.

« Pourquoi Lille ? Les noms de beaucoup de clubs sont sortis sur les réseaux sociaux. Moi je suis resté chez moi, j’ai travaillé et j’ai discuté avec le président (Olivier Létang). J’ai aimé. Il m’a montré le projet et tout le monde le connait. Cette opportunité qu’on m’a donnée, je ne veux pas décevoir. J’ai pu parler avec le coach et les joueurs. Je suis heureux de venir ici, très heureux », a déclaré Chancel Mbemba.

Pour rappel, l’ancien défenseur du FC Porto a déjà disputé ses premières minutes sous les couleurs des Dogues le weekend dernier lors de la victoire contre Toulouse (2-1), à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. De son côté, Olivier Létang a avoué qu’il avait déjà tenté d’attirer Mbemba il y a un an quand le natif de Kinshasa était encore sous contrat avec l’OM. Toujours selon le patron du LOSC, le joueur de 31 ans a refusé des offres de clubs exotiques pour rejoindre le collectif de Bruno Genesio.

« J’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an. J’ai d’abord appelé le président de l’OM, car je fais les choses dans le bon ordre, pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre. Deux fois j’ai eu des positions fermes en me disant que non il ne partira pas et restera à Marseille. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion. J’ai attendu qu’il soit libre. J’aime ce qu’il dégage sur le terrain. Il y a eu beaucoup d’émotions quand on s’est rencontré », a confié Olivier Létang.