Scandale à l’OM : Chancel Mbemba craque et fait des aveux

Président de l’OM, Pablo Longoria se retrouve au centre d’une affaire judiciaire. Une plainte a été déposée contre lui par Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais a même livré quelques mots sur cette affaire.

Chancel Mbemba a souffert de sa mise à l’écart à l’OM

L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria font face à une plainte sérieuse. Chancel Mbemba a en effet intenté une action en justice contre son ancien club. Le défenseur congolais a rejoint le LOSC cet été au terme d’un bras de fer avec l’OM. L’histoire a débuté par un désaccord profond autour de son contrat.

Lire aussi : Mercato LOSC : Après Mbemba, un autre transfert imminent

À voir

Mercato PSG : Campos s’active pour l’arrivée d’Akliouche !

Chancel Mbemba ayant refusé d’étendre son bail, les dirigeants marseillais auraient tenté coûte que coûte de le vendre. Sachant que plusieurs clubs étaient prêts à le recruter. Le joueur de 31 ans s’est tout de même entêté à rester. Tandis que d’autres cadres, comme Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout, ont finalement quitté le navire.

Résultat des courses, l’ancien défenseur de Porto FC a été écarté de l’équipe de Roberto De Zerbi. Il n’a disputé le moindre match avec les Olympiens la saison dernière. Une mise à l’écart difficile à encaisser pour la nouvelle recrue lilloise. « J’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », a-t-il admis ce vendredi en conférence de presse.

Une rupture qui finit devant les Tribunaux

L’international congolais reproche à l’OM et à Pablo Longoria plusieurs faits. Il a cependant renvoyé les journalistes vers son avocat. « Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot ». Son départ de Marseille se transforme à présent en un litige en justice. Sa plainte porterait principalement sur du harcèlement moral, en lien avec sa mise à l’écart progressive de l’équipe première.

Lire aussi : Surprise à l’OM : Un joueur porte plainte contre Longoria !

À voir

RC Strasbourg : Keller serre la vis contre les Ultras

Le capitaine de la RDC accuserait aussi la direction de l’OM de pressions exercées pour le forcer à accepter un transfert, en lui imposant un intermédiaire étranger. Pour appuyer sa démarche, Chancel Mbemba aurait transmis des enregistrements aux autorités. Les dirigeants marseillais n’ont pas encore communiqué sur cette affaire. L’enquête est actuellement en cours. Le prochain choc OM-LOSC sera en tout très particulier pour Mbemba.