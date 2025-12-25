Mercato OM : Un joueur international prêt à fait ses valises

Un joueur international, dont le temps de jeu se réduit à l’OM, songerait à quitter le club, seulement cinq mois après son arrivée à Marseille.

Arrivé à l’OM librement en juillet 2025, en provenance du LOSC, Angel Gomes souhaiterait déjà quitter le club phocéen. Il serait mécontent de son temps de jeu en baisse ces dernières semaines. En Ligue 1, le milieu offensif avait joué seulement 16 minutes contre le RC Lens, puis une mi-temps face à Angers SCO et Toulouse FC.

Lors des deux dernières journées avant la trêve hivernale, contre le LOSC et l’AS Monaco, il était resté sur le banc de touche. En Ligue des champions, le numéro 8 de l’équipe phocéenne n’a joué que 4 bouts de matchs (64 minutes de jeu cumulées) en 6 journées. Titulaire en début de saison, Angel Gomes n’est plus parmi les premiers choix de Roberto De Zerbi.

Selon les informations de GFFN, son entourage aurait pris la décision ne pas insister pour rester à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 25 ans serait prêt à rejoindre un club où il pourrait se relancer rapidement, afin de retenir l’attention de Thomas Tuchel (sélectionneur des Three Lions), en vue de la Coupe du monde 2026.

Devenu international anglais à Lille, le 7 septembre 2024, Angel Gomes a enchaîné 4 sélections. Cependant, il n’a plus été appelé depuis sa dernière sélection le 17 novembre 2024, en raison de son temps de jeu réduit à l’OM. Or, les places en sélection d’Angleterre se disputent âprement. Encore plus pour le Mondial prochain en juin-juillet 2026.

Sous contrat jusqu’en juin, le joueur d’origine portugaise est lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut 18 millions d’euros sur le marché des transferts. Marseille pourrait tirer des bénéfices de son transfert, car il a été enrôlé gratuitement.

