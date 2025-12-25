Mercato OL : Un deal avec Molenbeek pèse sur le club belge

Un deal conclu par John Textor entre l’OL et le RWD Molenbeek continue de peser sur les finances du club relégué en deuxième division belge.

L’OL a transféré définitivement Ernest Nuamah du RWD Molenbeek, il y a une saison et demie. Il avait été d’abord été prêté au club rhodanien fin août 2023, ensuite l’option d’achat de 28,5 millions d’euros finalement été levée en juillet 2024. La transaction s’était déroulé sous la présidence de John Textor, patron des deux clubs, via Eagle Football Group.

Néanmoins, le club bruxellois, dénommé le RWDM Brussels, continue de souffrir des effets de ce transfert, selon les informations de DH Sports. En effet, John Textor avait recruté l’ailier international ghanéen à 25 millions d’euros au FC Nordsjaelland (Danemark) pour le compte de Molenbeek, puis l’avait prêté immédiatement à l’Olympique Lyonnais.

Le dirigeant amméricain s’était ainsi servi de ce montage financier pour contourner les sanctions de la DNCG à Lyon. Quant au club belge, il reste encore devoir au moins 1,5 million d’euros du transfert d’Ernest Nuamah, à en croire le média belge. Le RWDM Brussels est ainsi menacé d’interdiction de transfert par la Commission des licences en Belgique, s’il ne règle pas cette facture. Le verdict de cette affaire sera rendu le 31 décembre d’après la source.

