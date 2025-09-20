OM : Le plan à 600 M€ pour concurrencer le PSG

L’OM, avec un budget trois fois inférieur à celui du PSG, rêve de combler l’écart. Roberto De Zerbi et ses dirigeants veulent bâtir un projet sportif et économique à 600 M€, capable de ramener le club phocéen au sommet.

OM : Un gouffre économique face au PSG

L’écart de dix-neuf points au classement entre l’Olympique de Marseille et le PSG en 2024-2025 est le reflet d’une différence colossale de moyens. « L’écart au classement est proportionnel à la différence de budget entre les deux clubs : 850 millions pour le PSG et 260 millions pour l’OM. Les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie budgétaire », rappelle Salim Lamrani, auteur de Le football selon Roberto De Zerbi.

La comparaison est cruelle : Paris est porté par un État et ses ressources quasi illimitées, quand Marseille reste tributaire d’un investisseur privé. Pour réduire ce fossé, l’Olympique de Marseille prépare un plan de développement visant à hisser son budget global à 600 M€. Un cap jugé indispensable pour rivaliser à moyen terme avec le rouleau compresseur parisien.

Les signaux positifs de la première saison de De Zerbi

Malgré cet écart abyssal, les premiers mois de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais ont rassuré. Marseille a terminé deuxième avec 20 victoires, 74 buts marqués et quatre points d’avance sur le troisième. « De mon point de vue, l’OM a réalisé une saison honorable », analyse Lamrani. « Ce sont des statistiques qu’il convient de considérer à leur juste valeur, d’autant plus que le club a renouvelé son effectif en profondeur et adopté une philosophie de jeu complètement novatrice. »

L’entraîneur italien a imposé sa patte avec un football exigeant, où « ses équipes attaquent dans des espaces fermés et doivent défendre dans des espaces ouverts, souvent en égalité, voire en infériorité numérique », poursuit Lamrani dans un entretien accordé au 10Sport.com. Une prise de risque qui séduit les supporters et pourrait, avec des moyens renforcés, rapprocher enfin l’Olympique de Marseille du rival parisien.

Vers un Marseille plus armé pour le futur ?

Si le PSG reste hors de portée financière, l’Olympique de Marseille compte capitaliser sur son identité, sa ferveur et un plan économique ambitieux. L’objectif affiché est clair : rapprocher le club de la barre des 600 M€ de budget pour bâtir une équipe capable de rivaliser sur la durée. Avec Roberto De Zerbi aux commandes et un projet en pleine structuration, Marseille espère transformer son statut de dauphin frustré en véritable prétendant au titre.