Mercato OM : Medhi Benatia veut frapper fort en janvier

Le mercato estival a laissé quelques regrets à l’OM. Mais Medhi Benatia n’a pas dit son dernier mot. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille et son équipe seraient prêts à) relancer les négociations pour Dani Ceballos lors du mercato d’hiver.

Mercato : L’OM a une chance pour Dani Ceballos, Mehdi Benatia n’abdique pas

Même si sa défaite face au Real Madrid (2-1) continue de faire parler, l’OM se tourne vers un autre défi. Les Phocéens devront relever la tête ce dimanche face au PSG. Ce rendez-vous important n’empêche les dirigeants phocéens de travailler en coulisse. Medhi Benatia est déjà sur le coup avec la perspective de signer un grand nom dès cet hiver.

Malgré une première tentative manquée, le directeur sportif de l’OM ne renoncerait pas à Dani Ceballos du Real Madrid. Cette affaire aurait pu se conclure cet été si le joueur n’avait pas fait marche arrière au dernier moment. La direction phocéenne avait un accord de principe avec le géant merengue pour son prêt. Mais l’international espagnol a refusé le transfert. Ce revirement a contraint l’OM à se tourner vers d’autres options pour étoffer son entrejeu.

Sa situation au Real Madrid est suivie de très près

Pourtant, le dossier Dani Ceballos refait surface à Marseille. L’international peine à s’imposer sous les ordres de Xabi Alonso. Il ne compte que 90 minutes dans les jambes depuis le début de la saison. Ce faible temps de jeu pourrait le pousser à reconsidérer son avenir à Madrid. Surtout s’il désire avoir une chance de participer au Mondial 2026 avec la Roja.

Le média Fichajes.net confirme que l’OM surveille en tout cas sa situation en dépit de son refus cet été dernier. Le profil de Dani Ceballos serait une vraie plus-value pour le groupe de Roberto De Zerbi. Il faudra tout de même prendre cette piste XXL avec prudence, car Marseille est à présent bien fourni dans ce secteur de jeu. Même si la donne peut évoluer au fil des mois.