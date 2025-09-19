Mercato OM : L’erreur à 68 M€ qui hante Longoria

L’OM a souvent brillé par son flair sur le mercato, mais certaines ventes récentes rappellent que l’impatience peut coûter très cher. Entre Iliman Ndiaye et Luis Suarez, le club phocéen a laissé filer un potentiel de 68 millions d’euros qui fait grincer des dents aujourd’hui.

Mercato OM : Ndiaye, l’opportunité envolée en Premier League

Arrivé à l’été 2023 avec le statut de pépite, Iliman Ndiaye n’a jamais trouvé sa place au Vélodrome. Vendu dès l’année suivante à Everton pour 18 M€, l’international sénégalais s’est depuis métamorphosé en patron offensif en Premier League. Sa progression est telle que l’Inter Milan aurait tenté une offensive à 46 M€, sans succès face au refus des Toffees.

Pour l’Olympique de Marseille, le constat est amer : un joueur jugé trop vite insuffisant, désormais valorisé plus du double de son prix initial. Une affaire qui illustre les limites d’une stratégie où la patience semble parfois sacrifiée sur l’autel de l’urgence sportive.

Suarez, le buteur qui valait trois fois plus

Même scénario pour Luis Suarez. Écarté du projet marseillais après un passage jugé décevant, l’attaquant colombien a rebondi à Almeria avant de s’envoler vers le Sporting CP pour 22 M€. Une somme qui contraste avec les 7,5 M€ encaissés par l’OM lors de sa vente, soit presque trois fois moins que son prix actuel.

Ces trajectoires post-Olympique de Marseille rappellent que certains talents demandent du temps et un environnement favorable pour éclore. Faute de patience, Marseille a perdu deux cartes offensives qui auraient pu, aujourd’hui, peser lourd dans la rotation et surtout dans les finances.

Longoria face à ses contradictions

Ces deux cas symbolisent les paradoxes de la politique menée par Pablo Longoria. Brillant sur certains coups (Alexis Sanchez, Aubameyang, Gouiri), le président marseillais a aussi accumulé des erreurs coûteuses. Avec un turnover record, plus d’un joueur sur deux quittant le club après une seule saison, Marseille peine à bâtir dans la continuité.

À l’heure où chaque euro compte pour rivaliser en Ligue 1 et en Europe, les 68 M€ laissés filer résonnent comme un avertissement : à Marseille, la précipitation a parfois un prix exorbitant.